Australian Open: eşec uluitor pentru Andy Murray, învins de locul 50 ATP

După Novak Djokovici, şi Andy Murray a avut parte de un „exit“ rapid de la Australian Open, fiind învins în optimile de finală de Mischa Zverev, jucătorul clasat pe locul 50 ATP, fratele mai mare al talentului Alexander Zverev.

Mischa Zervev, 29 de ani, a înregistrat victoria carierei, câştigând în patru seturi în faţa scoţianului: scor 7-5, 5-7, 6-2, 6-4, partidă care a durat trei ore şi 33 de minute.

În sferturile de finală, el va juca împotriva câştigătorului unui meci aştepat cu sufletul la gură de iubitorii tenisului, Roger Federer versus Kei Nishikori.

În precedenţii doi ani, Andy Murray a jucat finala la Australian Open, fiind învins de Novak Djokovici atât în 2015 cât şi în 2016, informează News.ro.

"Sincer, nu ştiu cum am reuşit. Am fost ca într-o comă mică. Nu ştiu cum am reuşit unele puncte. Dar am reuşit. Acest succes extrem de mult pentru mine şi înseamnă foarte mult pentru mine faptul că am toată familia aici, susţinându-mă. Fratele meu (Alexander) mă inspiră pentru că joacă foarte bine şi mă motivează să joc la cel mai bun nivel. Totul pare ireal. Poate să joc cu Roger (în sferturi) ar fi un vis devenit realitate", a spus Zverev, care a avut o ascensiune remarcabilă, în martie 2015 fiind locul 1.067 ATP, iar acum locul 50.

"La turneele cele mai mari vrei să joci cel mai bine. Nu a fost aşa acum, dar se mai întâmplă. Am mai înregistrat înfrângeri dure în trecut şi mi-am revenit. Chiar dacă treceam de această fază, pe partea mea de tablou se află Roger şi trei jucători din top zece. Nu exista o siguranţă că voi trece mai departe", a afirmat şi Andy Murray.