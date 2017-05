Aurelia Brădeanu s-a retras supărată din handbal. Ce a determinat-o pe jucătoarea CSM-ului să ia această decizie, renunţând la un an de contract

Ea a făcut anunţul după ce CSM a câştigat Cupa României şi a lăsat de înţeles că au fost anumite lucruri care au deranjat-o.

"Mai semnasen un contract pe un an, dar acum am considerat eu că e momentul să spun stop. Niciodată nu consideri că e momentul potrivit, dar eu sunt hotărâtă. Când spun ceva, aşa va fi. Aşa a fost şi la echipa naţională şi aşa va fi şi la club. Pot spune că au fost şi anumite lucruri, pentru unii mărunte, pentru mine mai mari. Au fost momente când nu m-am mai considerat utilă acestei echipe, chiar dacă am fost acolo. Pentru mine este greu să trec peste lucrurile acestea şi am zic că, dacă şi anul viitor va fi la fel, pentru ce să stau departe de familie, de copil, pentru ce să mai fac sacrificii?", a spus Mika Brădeanu conform gsp.ro.

În ultimul an, Brădeanu a jucat foarte puţin, fiind mai mult rezervă şi probabil acest lucru a determinat-o să spună adio handbalului. Anul trecut, ea s-a retras şi de la echipa naţională.