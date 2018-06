Au mai rămas câteva zile până la începerea programului „Fotbal pentru Prietenie 2018”

Fotbal pentru Prietenie este un program international pentru copii implementat de compania Gazprom – partener oficial al FIFA şi al Cupei Mondiale din Rusia, ediţia 2018. Obiectivul acestui program este implicarea generaţiei tinere de pe tot globul în promovarea celor mai importante valori umane printre colegii lor – prietenie, egalitate, pace şi respect pentru diferite culturi şi naţionalităţi.

211 ţări şi regiuni s-au alăturat proiectului Fotbal pentru Prietenie în anul 2018. Evenimentele finale ale sezonului se vor desfăşura la Moscova, în Rusia, între 8 - 15 iunie 2018.

Şi anul acesta, în cadrul programului internaţional de responsabilitate socială pentru copii Fotbal pentru Prietenie, au fost aleşi să reprezinte România doi copii de 12 ani pasionaţi de fotbal. Astfel, Victor Stancovici, tânărul fotbalist ales în cadrul programul şi Maria Dan, micul „jurnalist” care va documenta experienţa trăită în proiect, au stat de vorbă cu personalităţi din lumea fotbalului şi s-au implicat într-o serie de activităţi menite să-i aducă mai aproape de ceilalţi participanţi în program.

Victor Stancovici are 12 ani, este elev în clasa a VI-a la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti şi joacă fotbal de la o vârstă foarte fragedă. De un an şi jumătate e parte din echipa Petrosport Ploieşti. „Mă bucur că am şansa de a participa, în calitate de tânăr fotbalist, în acest program internaţional şi că pot promova valori în care eu cred şi care mi-au îndrumat paşii zi de zi. În fotbal, ca de altfel în orice altceva, nu reuşeşti dacă nu respecţi anumite reguli şi nu crezi în anumite valori. În cadrul acestui proiect, timp de câteva zile vor fi alături de mine tineri fotbalişti din întreaga lume, cu care vreau să vorbesc, să povestesc şi cărora vreau să le împărtăşesc din propriile experienţe, să promovez valorile în care cred şi pe care le respect. a declarat Victor

La vârsta de 12 ani, Maria Dan este pasionată de jurnalism şi extrem de entuziasmată să participe în cadrul programului „Fotbal pentru Prietenie”. Ea va reprezenta România în calitate de „tânăr jurnalist” şi va fi unul dintre membrii Centrului Internaţional de Presă pentru Copii.„Oportunitatea de a participa la un astfel de program mă face să mă simt mândră, mai ales pentru că am ocazia să-mi reprezint ţara în cadrul unui eveniment de talie internaţională. La Moscova mă aştept să am parte de o experienţă de neuitat, alături de toţi ceilalţi tineri participanţi, pe care sunt nerăbdătoare să îi cunosc,” a spus Maria.

„Fotbal pentru Prietenie” este unul dintre cele mai importante programe internaţionale de responsabilitate socială din toate timpurile, organizat pentru copii sportivi şi implementat de Gazprom (partener oficial al FIFA şi al ediţiei 2018 a Cupei Mondiale din Rusia). Tinerii ambasadori vor fi întâmpinaţi la Moscova, în stagiul final al programului care va avea loc în luna iunie. Programul reuneşte mai mulţi tineri din 211 tări şi regiuni şi celebrează nouă valori umane esenţiale: prietenia, egalitatea, corectitudinea, sănătatea, pacea, devotamentul, victoria, tradiţia şi onoarea.

De asemenea, Fotbal pentru Prietenie susţine şi mediul înconjurător printr-o iniţiativă ecologică în cadrul misiunii sale de natură umanitară şi educaţională. Tinerii ambasadori ai programului, dar şi susţinătorii acestuia au participat la evenimentul HAPPY BUZZ DAY, care susţine speciile rare de animale, aflate pe cale de dispariţie – tigrul Amur, ursul Panda roşu, foca baltică, marele papagal Fig şi lemurul roşu, unul dintre cei mai mari lemuri din Madagascar. Rezervaţiile care adăpostesc aceste specii rare de animale din Nepal, SUA şi Rusia s-au alăturat misiunii ecologice.

Principalul scop al misiunii ecologice sprijinită în cadrul programului Fotbal pentru Prietenie este de a atrage atenţia atât copiilor, cât şi adulţilor asupra aspectelor legate de protecţia mediului. Totodată, această iniţiativă urmăreşte să determine tinerele generaţii să îşi formeze o atitudine atentă faţă de natură şi să încerce să îmbunătăţească lumea în care trăim.

Evenimentele principale pentru copii din cadrul programului Fotbal pentru Prietenie vor avea loc la Moscova în luna iunie. Copiii vor participa la Campionatul Mondial al Echipelor Internaţionale Fotbal pentru Prietenie – pe 12 iunie – şi cel de-al Şaselea Forum Internaţional Fotbal pentru Prietenie, pe 13 iunie.



Fotbal pentru prietenie

Prima zi Internaţională a Fotbalului şi Prieteniei a fost anunţată de către Tinerii Ambasadori ai proiectului Gazprom, Fotbal pentru Prietenie, în 2014.

De-a lungul anilor, evenimentele au inclus apariţiile unor fotbalişti celebri, inclusiv apărătorul sârb Branislav Ivanovic şi portarul rus Yuri Lodygin de la Zenit (Saint Petersburg), dar şi atacantul danez Dirk Kuyt de la Feyenoord (Rotterdam) şi câştigătorul Euro 2004, Theodoros Zagorakis, de la echipa naţională a Greciei.

Un total de 500 000 de oameni a participat la evenimentele legate de Ziua Internaţională a Fotbalului şi Prieteniei. Sărăbătoarea a fost susţinută de sute de fotbalişti; legenda mondială a fotbalului Franz Beckenbauer (Germania), unul dintre cei mai puternici atacanţi din istoria africană, Didier Drogba (Côte d’Ivoire), celebrul fundaş Michel Salgado de la Real Madrid (Spania), fostul jucător de la Arsenal Londra, Andrey Arshavin (Rusia), fostul căpitan al echipei naţionale a Portugaliei, Vitor Baia şi multe alte celebrităţi.

Programul social internaţional Fotbal pentru Prietenie, organizat de Gazprom, a fost lansat în anul 2013. Proiectul reuneşte băieţi şi fete cu diferite naţionalităţi şi abilităţi fizice. Scopul proiectului este acela de a dezvolta abilitatea copiilor de a juca fotbal şi de a le inspira respectul pentru alte culturi şi naţionalităţi. Valorile cheie susţinute şi promovate de participanţii în cadrul proiectului sunt prietenia, egalitatea, corectitudinea, sănătatea, pacea, devotamentul, victoria, tradiţia şi onoarea.