Astra - Viitorul 1-2: Hagi, acuzat de blat după un meci de Dosarele X. Scene ciudate la Giurgiu şi un scenariu urât

La patru zile după ce Astra a învins Viitorul, la Ovidiu, în sferturile Cupei României, scor 3-1, puştii antrenaţi de Gheorghe Hagi şi-au luat revanşa, câştigând în campionat, scor 2-1 (D. Florea 39 / Chiţu 13, Săpunaru - autogol 20).

Faptul că cele două rezultate au venit la un interval atât de scurt a dat naştere la următorul scenariu: Viitorul le-a dat meciul giurgiuvenilor în competiţia KO, primind la schimb punctele în Liga I, acolo unde e la şapte meciuri de câştigarea primului titlu din istoria clubului.

Acest scenariu urât a prins viaţă şi din cauza unor evenimente ciudate petrecute, luni seara, la Giurgiu. Mai întâi, a fost prestaţia catastrofală a lui Săpunaru care, în primele 30 de minute, a lăsat impresia că a jucat la Viitorul:

*A avut o intervenţie ciudată la primul gol al oaspeţilor

*A marcat un autogol pentru 0-2

*A provocat un penalty în minutul 30

Apoi, partida Astra - Viitorul a furnizat o premieră pentru Liga I în 2017: trei penalty-uri ratate în acelaşi meci. Chiţu (31) şi Florinel Coman (37) au irosit cele două lovituri de la 11 metri pentru Viitorul, în timp ce Daniel Florea a trimis pe lângă de la punctul cu var pentru Astra (42).

După trei etape de play-off, Viitorul e lider cu 33 de puncte, în timp ce Astra e pe 6 cu 23 de puncte.

„Numai nişte idioţi ar spune că a fost blat“

După meci, cele două tabere au comentat la Digi Sport suspiciunile legate de corectitudinea meciului.

Marius Şumudică (antrenor Astra): Numai nişte idioţi pot să spună că Viitorul ne-a dat Cupa, iar noi am pierdut voit azi. Şi Barcelona mai pierde. Am jucat împotriva unei echipe bune. Avem un penalty pe care îl executăm ca Ronaldinho...fotbalul te pedepseşte. L-a aşteptat pe portar să plece şi a zis că o întoarce din gleznă. Dacă marcam din penalty, cred că învingeam. Viitorul e o echipă bună, le doresc baftă în continuare. A fost un meci extraordinar. Noi am ieşit din lupta pentru titlu, gata, ne canalizăm energia spre Cupă. Mai am o lună de antrenat în România, plec cu fruntea sus. Dar să vă spun ceva: arbitrajul românesc în momentul de faţă e mult sub jocurile practicate în play-off.

Gheorghe Hagi (antrenor Viitorul): A fost un meci greu, dificil, chiar dacă am început bine. Nu putem să acoperim tinereţea avută, am început senzaţional meciul, dar Astra a venit peste noi pentru că are experienţă. Cu şansă am obţinut acest rezultat, suntem fericiţi şi mergem mai departe. Important e că reuşim să confirmăm. Meciurile grele le jucăm bine, faţă de anul trecut. Toate echipele în play-off sunt foarte bune, dar ne luptăm cu ele şi credem în titlu. La începutul sezonului nimeni nu s-a gândit nici măcar în vis că vom ajunge să ne luptăm pentru campionat. Dar trebuie să rămânem temperaţi şi modeşti, avem nevoie să muncim în continuare. Nu avem nici cea mai mică presiune. Totul e bonus de acum, sper să menţinem această concentrare. Eu zic că principala rivală a Viitorului la titlu suntem noi! Noi depindem de noi, e un test. Azi am avut tupeu să joc în a doua repriză cu mulţi tineri, riscând un rezultat.

Dani Coman (preşedinte Astra): O înfrângere care ne-a scos definitiv din lupta pentru titlu. E greu de explicat felul cum am pierdut acest joc şi nici nu aş vrea să vorbesc prea multe acum, la cald. Vreau să reflectez bine la tot ce s-a întâmplat în perioada asta şi, cu siguranţă, se vor lua nişte măsuri. Atunci când se câştigă un meci trebuie lăudată întreaga echipă. Acum, suntem cu toţii de vină pentru tot ce s-a întâmplat. Nu dăm vina pe un jucător anume. S-a pierdut un obiectiv în seara asta.