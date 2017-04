Astra - ACS Poli Timişoara 4-1: arbitrajul a făcut praf prima semifinală a Cupei României. Panduru, declaraţia serii

Timişoara a privit Cupa României ca pe o povară, fiind preocupată de play-out şi de lupta pentru evitarea retrogradării.

Ca şi cum dezinteresul bănăţenilor nu era de ajuns, ei au şi fost „executaţi“ de o serie de decizii greşite la Giurgiu. Cele două penalty-uri acordate Astrei mai degrabă nu erau lovituri de la 11 metri. Paradoxal, în repriza secundă, la vreo alte trei faze mult mai clare de penalty pentru gazde, arbitrul Adrian Comănescu n-a dat nimic. Oaspeţii au beneficiat şi ei de erorile „cavalerii fluierului“, punctând după o acţiune în care un ofsaid n-a fost semnalizat.

S-a terminat 4-1 (Budescu 4-penalty, Săpunaru 36, Budescu 53-penalty, Ioniţă 76 / Popovici 9).

Joi, în a doua semifinală, CS U Craiova va juca în faţa celor de la FC Voluntari (ora 20.30, Digi Sport, Dolce Sport, Look TV).

Panduru: „Cel mai slab arbitraj din lume“

Basarab Panduru (invitat Dolce Sport): E cel mai slab arbitraj din lume. N-am văzut niciodată în viaţa mea aşa ceva. Hai să-i da o notă. I-aş da cu minus, dar nu există notă cu minus. Aşadar, îi voi da nota 2. Nu-i dau nota 1, pentru că nu l-am prins la copiat, i-am dat nota 2. E cel mai slab arbitraj din lume, trebuie tras un semnal de alarmă. N-ai voie să faci aşa ceva pe un teren de fotbal.

Constantin Budescu (atacant Astra): Am fost atins la ambele penalty-uri. Cred că am mai avut vreo patru penalty-uri.

Ionuţ Popa (antrenor ACS Poli Timişoara): Budescu are trucurile lui. Ronaldo le are şi el. N-am ce să reproşez arbitrilor, sunt şi ei oameni. Nu trebuie să le tăiem capul dacă au greşit. Jucătorii mei au greşit şi ei. Noi am încercat să ajungem cât mai departe în competiţie, dar nu am reuşit mare lucru astăzi. Ne-au lipsit şapte jucători, aproape toţi titulari. Atât am putut astăzi, venim după o perioadă de jocuri numeroase, ne interesează foarte mult ce facem în campionat. Mai există şi un meci retur, dar ei pleacă cu prima şansă.