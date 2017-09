Agro Squad a cucerit Bănia! Craiova Streetball a pus capăt sezonului de baschet 3x3

Mihaela Chelariu, Alexandra Anghel, Alexandra Chiţanu şi Sonia Vilcinschi, împreună cu managerul şi antrenorul Alex Călin au făcut un adevărat tur de forţă în această vară. Agro Squad a fost prezentă la opt turnee, dintre care a câştigat patru: Oradea, Constanţa Perla, Tulcea şi Craiova, iar la alte patru, Iaşi, Băneasa, Constanţa Cazino şi Tour Final a ieşit pe locul doi.

„Agro Squad a prins viaţă în primavara acestui an când s-a dat startul turneelor organizate de Sport Arena Streetball. Noi jucăm deja de un sezon împreună la Clubul Sportiv Agronomia Bucuresti, dar am vrut să facem cunoscută această echipă şi în baschetul 3x3 şi am avut susţinerea profesorului Alex Călin, care a fost alături de noi la turnee. Am participat în primul rând pentru plăcerea de a juca, pentru distracţie şi pentru a căpăta experienţă”, povesteşte Mihaela Chelariu aka Miki.

“Atmosfera a fost extraordinară, ne-am bucurat să fim înconjurate la fiecare turneu de prieteni şi oameni frumoşi. Avem în plan ca în 2018 să participăm şi la turnee internaţionale de baschet 3x3 pe lângă cele organizate în România şi sperăm că va exista pe viitor şi un World Tour pentru fete, asemănător celui masculin”, a mai spus Mihaela.

În competiţia de elită masculină, deşi cele mai bune echipe româneşti din circuit au fost prezente la Craiova, sârbii de la Intergalactic au defilat în competiţie, câştigând toate cele şase meciuri pe care le-au jucat. Echipa care s-a impus şi în primul turneul al anului, Nike 3x3 Challenge de la Park Lake din Bucureşti, a dominat finala cu Rahova’s Finest, scor final 21-10, după ce trecuse cu 18-11 de Şcoala Veche în semifinale şi a intrat în posesia marelui premiu de 3000 de lei.