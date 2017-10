A lăsat România pentru Ungaria. Una dintre cele mai promiţătoare gimnaste a ales să concureze pentru ţara vecină, la iniţiativa tatăl său, care e fost fotbalist

Mai cu seamă că, din urmă nu vine mai nimic, iar dintre puţinele gimnaste care au realizat ceva la junioare unele aleg să plece în străinătate. Este cazul Oliviei Cimpian, care va reprezenta Ungaria. Federaţia Internaţională a confirmat decizia cu efect imediat, aprobând cererea acesteia de a concura pentru ţara vecină.

"Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au lucrat cu fetiţa mea din clasa a doua până acum, le port respect. Când am luat-o pe Oli de la Deva nu am făcut-o cu scandal, ne-am despărţit în relaţii bune cu toată lumea, sper să înţeleagă şi dânşii că tot ce ne dorim de acum încolo este ca fata noastră să crească şi mai mult în acest sport pe care-l iubeşte şi-l practică de mic copil. Am decis ca Olivia să activeze în Ungaria, unde există o altă abordare faţă de sportivii de performanţă. Mergem pe linia legală, o să încercăm să-i obţinem cetăţenia maghiară, iar faptul că eu am activat ca fotbalist în Ungaria ne-ar putea ajuta", a explicat Marcel Cîmpian, tatăl sportivei., în momentul în care a depus şi-a luat fiica de la Deva, acolo unde ea a stat şase ani.

Olivia Cîmpian a făcut parte din lotul naţional al României la Europenele de la Cluj-Napoca, de anul acesta, unde a obţinut locul 23 la proba de individual compus. În 2016, la Europenele de Junioare, Cîmpian a obţinut medalia de bronz alături de echipa României.