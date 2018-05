A dat lovitura la pariuri: cum a reuşit o doamnă norocoasă să pună mâna pe 1,2 milioane de dolari

Un bilet norocos de 18 dolari a adus unei doamne din Texas, SUA, un profit extraordinar, de 1,2 milioane de dolari. Margaret Reid a ales pe acelaşi bilet de pariuri câştigătorii a cinci competiţii hipice diferite - biletul numit în SUA Lucky Five.

Ultima dintre curse a fost faimoasa întrecere Kentucky Derby, câştigată de calul Justify, care avea o cotă de 3 la 1. Însă pe acelaşi bilet, Margaret Reid a avut şi un cal care avea o cotă de victorie uriaşă - 40 la 1.

Victoria lui Justify a adus proprietarului calului 1,4 milioane de dolari, doar cu 200.000 mai mult decât a obţinut Margaret Reid cu biletul ei inspirat şi norocos.

„A fost un bilet greu, pentru că am avut multe surprize pe el. A fost ca la loterie“, a spus doamna din Texas. Ea a mai declarat că, după ce îşi va lua o vacanţă, va investi banii în educaţia fiicei sale.

