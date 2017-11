Şanse bune pentru Simona Halep! Care sunt cele trei turnee la care a confirmat participarea în ianuarie şi ce oportunitate are cu acest program

Ea va avea acelaşi program ca în 2017, urmând a debuta la Shenzhen. Apoi va merge la Australian Open şi va încheia luna la Sankt Petersburg. ea are o şansă bună de a-şi păstra şi consolida poziţia de lider WTA, deoarece nu are multe puncte de apărat. La Shenzhen a ieşit în turul III, la Australian Open în turul I, iar la Sankt Petersburg în sferturi. În total, ea are de apărat 140 de puncte în luna ianuarie.



1-6 ianuarie - Shenzhen (626.750 de dolari)

15-28 ianuarie - Australian Open (35 de milioane de dolari)

29 ianuarie - 3 februarie - Sankt Petersburg (733.900 de dolari). Perioadele turneelor: