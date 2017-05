Vreme instabilă în următoarele zile

„Luni, izolat, cantitătile de apă vor depăsi 15 l/mp, iar in sud-vest vor fi conditii de grindină. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificări temporare in prima jumătate a intervalului, indeosebi in regiunile estice si la munte, unde, pe arii restranse, la rafală, se vor depăsi viteze de 45...50 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 grade in nordul litoralului si 28 de grade in sud-vestul tării, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre 4 si 14 grade”, arată ANM.

Potrivit specialiştilor, în Capitală cerul va fi temporar noros, iar in cursul zilei vor fi averse, posibil insotite de descărcări electrice. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maximă va fi de 22 - 23 de grade, iar cea minimă de 11 - 12 grade, usor mai scăzută in zona preorăsenească.

Marţi, în regiunile vestice, la deal si la munte vremea va fi in general instabilă si se va manifesta prin innorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice si intensificări de scurtă durată ale vantului.

Pe arii restranse vor fi posibile cantităti mai importante de apă si căderi de grindină. In restul teritoriului cerul va fi variabil si manifestări specifice instabilitătii atmosferice vor fi izolat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 si 27 de grade, iar cele minime intre 4 si 14 grade.