Unde dai şi unde crapă. Chirurgi anchetaţi că s-au plâns public de problemele de la Spitalul Colentina

Cei doi neurochirurgi Ionuţ Gobej şi Dorin Bică vor fi chemaţi în Comisia de Disciplină, riscând sancţiuni care pot merge de la mustrare şi până la desfacerea contractului de muncă, dacă se va decide că au prejudiciat în vreun fel numele spitalului. Gobej şi Bică erau rezidenţi la Paris în 2014, când au fost contactaţi de fostul manager Bogdan Andreescu pentru a realiza o secţie de neurochirurgie.



„I-am spus managerului că vom veni, dar cu condiţia să facem o secţie, dar am pus mai multe condiţii: una, anestezistul să fie în sală la ora 8.00, să ne lase să facem o secţie exact aşa ca la Paris. În nouă luni de zile de la discuţie aveam secţia. Am plecat la Paris cu gândul de a reveni. Vreau să lucrez la Colentina să dezvolt secţia împrună cu colegii mei, avem o relaţie excelentă cu toţi colegii", a spus Ionuţ Gobej.



Cei doi medicii neurochirurgi au declarat, ieri, că ei nu au primit niciun leu pentru ore suplimentare şi nici nu au cerut bani pentru ei, ci pentru colegii lor, că vor să lucreze în spital şi să deschidă al doilea bloc operator. De aceea cer Primăriei Capitalei să aloce un milion de euro pentru Neurochirurgie, dar numai după ce restul secţiilor vor primi nouă milioane de euro pentru dezvoltare.



„Am cerut bani pentru suplimentarea numărului de posturi la asistente, infirmiere, bracardieri. Sunt 16 asistenţi în loc de 43, cinci brancardieri în loc de şapte, cinci medici în loc de şapte sau opt. Nu am primit niciodată un leu pentru orele suplimentare. Vrem oameni cu care să lucrăm. Unii stau chiar 36-40 de ore în spital, sunt asistente care pleacă acasă plângând, pentru că una singruă trebuie să îngrijească chiar şi 30 de bolnavi. De aceea propun Primăriei Bucureşti să aloce un milion de euro cu care să realizăm şi cel de-al doilea bloc operator, dar nu înainte ca să fie alocate nouă milioane de euro pentru reabilitarea secţiilor colegilor noştri", a declarat ieri Dorin Bică, neurochirurg la Spitalul Colentina, într-o conferinţă de presă.



„Aşa se întâmplă cu angajaţii vocali, sunt puşi la colţ”



Toate acestea nu i-a luat prin surprindere pe cei din sistem, care spun că, de regulă, angajaţii vocali sunt puşi la colţ şi riscă să fie arătaţi cu degetul, situaţie întâlnită nu doar în spitalele mari, ci mai cu seamă în cele mici.



„Situaţia de la Colentina ne demonstrează încă o dată că cei care sunt vocali o păţesc. Asta se întâmplă în profesia noastră, în care păpuşarii preferă să îşi vadă interesele şi să îi taxeze pe cei care sunt independenţi. Sistemul medical românesc a rămas unul comunist, feudal, în care vasalul nu trebuie să crâcnească niciodată. Cu cât specialităţile sunt mai interesante, cu atât omerta e mai mare”, a explicat, pentru „Adevărul”, medicul Bogdan Tănase, preşedintele Alianţei Medicilor.



La rândul său, preşedintele Colegiului Medicilor din România, doctorul Gheorghe Borcean, susţine că instituţia le va sări în ajutor celor doi neurochirurgi dacă asupra acestora se vor face presiuni şi dacă nu vor reuşi să îşi mai desfăşoare meseria în condiţii optime.