Târgul Angajatori de Top s-a mutat în mediul online. Câte locuri de muncă sunt disponibile

Concret, peste 140 de companii au 6.000 de poziţii deschise în cadrul târgului virtual de carieră, printre ele numărându-se Grup Renault Romania, JTI Romania, HP Inc, Philip Morris Romania, Michelin Romania, Hella, Nokia, Raiffeisen Bank, Adecco, Finastra, IKEA, Flex, Accenture, Ericsson, Federal Mogul Motorparts, Nestle, PepsiCo, Auchan, Ubisoft si multe altele.

„Fie ca navighezi pe calculator, laptop, tableta sau telefon mobil, ai acces la joburile celor mai activi angajatori din Romania. Alege-le pe cele care ti se potrivesc cel mai bine!”, susţin organizatorii.

La ediţia care s-a desfăşurat la Sala Palatului, pe lângă numărul mare al oportunităţilor de carieră şi companiile prezente, vizitatorii au putut beneficia de consiliere gratuită în carieră la standul CV Experts dar şi de zone speciale unde vizitatorii şi-au putut face gratuit o poză profesională pentru CV sau LinkedIn, momente de magie, bilete la concerte de muzică oferite prin tragere la sorţi sau cafea oferită la standurile companiilor au fost câteva dintre acestea.

„În plus, în cadrul evenimentului au avut loc 4 conferinţe dedicate inovaţiilor în tehnologie la care au participant peste 340 de persoane şi o serie de workshopuri tehnice şi de orientare în carieră la care au participat peste 1200 de persoane. Câteva dintre subiectele abordate în cadrul conferinţelor au fost: Machine learning & Artificial Intelligence Conference, Internet of Things & Automotive, Web & Cloud Technologies Conference, The Future of Tech”, arată un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, la workshopuri, cei prezenţi au aflat care sunt competenţele şi abilităţile căutate de angajatori, informaţii utile despre domeniul automotive şi tehnologiile utilizate de cei mari angajatori din România.

CV-urile celor care au fost prezenţi la Sala Palatului vor fi analizate de specialişti în recrutare, iar dacă se potrivesc cu cerinţele joburilor vor fi chemaţi la un prim interviu.