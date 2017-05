Specialişti, despre introducerea vaccinării obligatorii în Italia: „E o măsură foarte bună, România ar trebui să facă la fel”

Aflată în plină epidemie de rujeolă, dar plasată în urma României din punct de vedere al numărului de cazuri înregistrate de la începutul anului 2017 şi până în prezent, Italia a luat decizia de a aproba un decret de lege prin care vaccinarea devine obligatorie.





Cu 2.500 de cazuri confirmate, italienii au luat decizia de a condiţiona înscrierea în şcoli şi grădiniţe de imunizarea micuţilor cu 12 vaccinuri. Specialiştii români spun că şi România ar trebui să ia o măsură similară, cât mai rapid, în contextul în care la nivel naţional sunt peste 5.500 de copii care s-au îmbolnăvit de rujeolă în ultimele luni, fiind înregistrate 26 de decese, cele mai multe din ultimii 10 ani, conform statisticilor.

„Noi aplaudăm această decizie, a fost asumată politic din raţiuni legitime. Italia a fost lovită de epidemie şi în lipsa unei asemenea măsuri, lucrurile nu se puteau reglementa. Ca idee, o astfel de decizie, nu încalcă un drept constituţional, ci dimpotrivă, se respectă dreptul la viaţă al copiilor. Şi noi avem nevoie urgent de legea vaccinării, trebuie asumare politică şi în România pentru că situaţia a degenerat atât de mult încât este un atentat la sănătatea publică”, a declarat, pentru „Adevărul”, Ana Măiţă, preşedintele Asociaţiei Mame pentru Mame.

În opinia specialistei, epidemia de rujeolă din România nu dă semne să se oprească, fiind judeţe în care rata acoperirii vaccinale cu ser ROR (rujeolă-rubeolă-oreion) a scăzut sub 70%. „Legea vaccinării, asumată cât mai rapid, ar netezi toate obstacolele birocratice pe care le întâmpinăm în prezent - achiziţie de vaccin, proiecţie de vaccin astfel încât producătorii să ştie din timp care e cantiatea de ser necesară şi aşa mai departe. Exemplul italienilor e unul de urmat, cu siguranţă. Legea vaccinării poate să însemne vieţi salvate”, a completat Ana Măiţă.

Ce prevede legea italiană

Concret, decretatul dat de statul italian prevede că micuţii între zero şi şase ani pot fi înscrişi în colectivitate doar dacă părinţii prezintă carnetul de vaccinări şi certificatele medicale cerute de instituţie. Totodată, decretul prevede şi sancţiuni financiare pentru părinţii care refuză să-şi imunizeze copiii. Mai exact, oficialii italieni afirmă că dacă în prezent, sancţiunile sunt de câteva sute de euro pentru fiecare vaccin nefăcut, sumele din decret vor fi de 10 sau chiar 30 de ori mai mari, în funcţie de importanţa vaccinului.

„Şi la noi s-a discutat despre condiţionarea intrării în colectivitate şi despre aplicarea sancţiunilor, nu doar pentru părinţii care nu vaccinează cât şi pentru stat, dacă există reacţii adverse ale vaccinurilor. În contextul actualei epidemii de la noi, un decret similar cu cel din Italia ar putea fi util în ciuda tuturor controverselor”, a explicat şi medicul de familie Gabriel Munteanu, care susţine însă că vaccinarea nu ar trebui făcută în şcoli. Motivul, arată doctorul, e lipsa medicilor şcolari şi numărul mare de elevi arondaţi acestora.

În ce măsură se poate face vaccinare în şcoli

„Problema în România nu este urmărirea copilului, are cine să-l vaccineze. Părintele trebuie să fie informat că are de respectat o schemă de vaccinare pentru copil. Este esenţial să treacă legea vaccinării pentru a se asigura stocurile de vaccin, să putem vaccina la timp. Încă nu am primit doze de ROR la cabinet. Apoi, este de asemenea foarte important ca cineva să răspundă dacă apar reacţii adverse, orice medicament are şi efecte secundare, dar asta nu înseamnă că ele şi apar”, a spus Munteanu.

Necesarul de doze de vaccin până la sfârşitul anului este de 400.000, a declarat zilele trecute ministrul Sănătăţii, potrivit căruia 110.000 au fost deja identificate şi trimise către direcţiile de sănătate publică. De asemenea, în depozite din ţară au mai fost găsite şi achiziţionate încă 10.000 de doze destinate iniţial exportului. Încă aproximatv 300.000 de doze vor fi cumpărate din străinătate şi vor fi distribuite în funcţie de solicitări, conchid oficialii.

Cum e în străinătate

Dacă dezbaterile privind Legea vaccinării sunt totuşi la început în România, alte state europene care s-au confruntat cu epidemii au decis să instituie reguli dure. În Franţa, pe 20 martie 2015 s-a stabilit că obligaţia de a vaccina copiii nu încalcă Legea Fundamentală. Astfel, părinţii francezi sunt obligaţi să meargă la vaccinurile obligatorii cu copiii, în caz contrar fiind amendaţi sau chiar pasibili de închisoare de până la doi ani.

Şi în Australia, începând cu 2016, părinţii care se opun vaccinării nu mai beneficiază de ajutoare de la stat, ajutoare care valoarează 11.000 de dolari pe an. Măsura a fost luată după ce numărul copiilor australieni care nu au fost vaccinaţi împotriva rujeolei sau altor boli s-a dublat în ultimii 10 ani, potrivit Guvernului. În schimb, în Spania vaccinările nu sunt obligatorii, părinţii fiind cei care îşi dau consimţământul pentru realizarea acestora. Însă, pentru integrarea în comunităţile de copii, este obligatorie vaccinarea.