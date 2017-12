Singura „superlună” a anului 2017 se apropie. Când şi unde poate fi observată

Motivul pentru care acest fenomen are loc provine din faptul că orbita Lunii în jurul Pământului nu este un cerc perfect, ci o elipsă. Acest lucru înseamnă că atunci când străbate această orbită, Luna este uneori mai aproape de Pământ iar alteori mai departe. La perigeu, punctul de pe orbita ei cel mai apropiat de Terra, Luna se află mai aproape de noi cu 42,200 km faţă de apogeu, punctul cel mai îndepărtat de pe orbita ei.





O „superlună” are loc atunci când avem o lună plină la perigeu, rezultatul fiind acela că luna plină ne pare a fi puţin mai mare şi mai luminoasă decât de obicei. Acest fenomen are loc o dată la 14 faze de lună plină. Evident, din punct de vedere astronomic, acest fenomen nu are nicio semnificaţie.





Următoarele dăţi în care vom avea din nou o „superlună” sunt 2 şi 31 ianuarie 2018.