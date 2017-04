România e o democraţie semiconsolidată, o ţară liberă, cu o presă parţial liberă, arată raportul anual al Freedom House

România este o democraţie semiconsolidată, o ţară liberă, cu o presă parţial liberă, arată raportul anual publicat de Freedom House, în care ţara noastră a primit un punctaj de 3,39, pe o scară de la 1 (cel mai democratic scor) la 7 (cel mai puţin democratic). Deşi situaţia generală s-a îmbunătăţit – România a obţinut un scor de 3,46 în perioada 2014-2016 şi 3,50 în 2013 – statusul libertăţii presei a rămas neschimbat.

România se află pe locul nouă în clasamentul organizaţiei Freedom House, care a analizat situaţia din 29 de state din spaţiul est-european şi asiatic. De asemenea, la nivel global, România a crescut o treaptă – de pe locul 83 (2016), pe locul 84 din 100 (pe o scară de 1-100, în care 100 e indicativul pentru cea mai liberă ţară).

Mai multe regimuri autoritare decât democraţii

Raportul anual al Freedom House, intitulat anul acesta „Nations in Transit 2017: The False Promise of Populism“ („Naţiuni în tranziţie 2017: Promisiunea falsă a populismului“), arată că în mai mult de jumătate din cele 29 de state indicele democraţiei a scăzut – mai precis, în 18 state – ceea ce se traduce prin a doua cea mai mare prăbuşire din istoria raportului Freedom House, comparabilă cu cea care a urmat crizei economice globale din 2008.

De asemenea, studiul arată că, pentru prima dată din 1995, astăzi există mai multe Regimuri Autoritare Consolidate decât Democraţii Consolidate.

Ţările care au manifestat cele mai importante modificări sunt Polonia şi Ungaria. Aici a avut loc „o spectaculoasă degradare a democraţiei“, conform raportului. De altfel, Ungaria are acum cel mai mic scor din Europa Centrală, în timp ce indicele Poloniei este cel mai mic din istoria raportului, de 2,57 (având în vedere că în 2016 a fost de 2,32 şi că este o „democraţie consolidată“, care are o presă catalogată „liberă“).

În „Naţiuni în traziţie 2017“ sunt citate atacurile liderilor populişti asupra curţilor constituţionale din statele respective, dezechilibrarea separării puterilor în stat, precum şi transformarea instuţiilor media în arme de propagandă. Victoriile populiştilor în Europa şi SUA au destabilizat ordinea europeană şi eurasiatică instaurată la sfârşitul Războiului Rece, având în vedere câteva evenimente majore, precum respingerea prin referendum, în Olanda, a Acordului de Asociere UE-Ucraina, referendumul pentru Brexit organizat în Anglia şi alegerea lui Donald Trump preşedinte al SUA. Freedom House arată că această deteriorare a democraţiei trebuie să fie un avertisment serios cu privire la fragilitatea instituţiilor necesare democraţiei liberale.

Societatea civilă iliberală a renăscut

În cadrul raportului „Naţiuni în tranziţie 2017“ s-au evidenţiat şi Cehia, Slovacia, Bulgaria şi Ucraina, care au suferit un declin în ce priveşte indecele Societăţii Civile. Acest lucru se datorează influenţei exercitate de grupurile violente şi extremiste şi, deşi cauzele răspândirii activităţii acestor forţe variază, s-a constatat că ele s-au construit pe prejudecăţile deja existente în societate şi pe intoleranţa faţă de grupurile minoritare. În Cehia, Slovacia şi Bulgaria, criza refugiaţilor a resuscitat grupurile iliberale şi a condus la înăsprirea discursului instigator la ură.

România, printre modelele pozitive

Ţările care au un avut un parcurs pozitiv, conform raportului „Naţiuni în tranzit 2017“, sunt Ucraina, România şi Kosovo. Ucraina şi Kosovo au înregistrat progrese datorate reformelor structurale graduale, iar Kosovo chiar a intrat în categoria statelor cu regim trazitoriu/hibrid.

„În România, guvernul interimar a abordat o serie de probleme rămase nerezolvate, precum cele privind procesul electoral în alegerile precedente“, arată autorii raportului Freedom House.

Freedom House este un ONG cu sediul în Washington, DC., finanţat de guvernul american, al cărui obiectiv este de a promova democraţia liberală în lume. Organizaţia a fost fondată în 1941, iar din 1972 publică un raport anual, „Freedom in the world“ („Libertatea în lume“), în care analizează gradul de democratizare al naţiunilor şi al celor mai importante teritorii disputate. Din 1980, a început să publice şi un raport similar dedicat libertăţii presei.