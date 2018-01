Mircea Radulian (INFP), despre bilanţul activităţii seismice în România, în 2017, şi previziunile pentru 2018

Aceştia spun că se aşteptau la o activitate seismică mai intensă pe final de ianuarie, după ce timp de 10 zile nu s-au înregistrat deloc cutremure, fapt care i-a îngrijorat. „Lipsa activităţii seismice nu transmite un semnal pozitiv”, a explicat, pentru „Adevărul”, Mircea Radulian, directorul ştiinţific al Institutului Naţional de Fizica Pământului (INFP).

„Au fost două tipuri de cutremure: cele din Vrancea, care au fost şi de peste 3 pe scara Richter. Au fost patru cutremure în ultimele zile, sunt absolut normale şi chiar le aşteptam într-un fel, pentru că luna ianuarie a fost foarte slabă din punct de vedere al activităţii seismice. O lipsă de activitate nu e prea bună. Sunt zile în care nu apar deloc cutremure şi sunt zile în care apar trei-patru, grupate. A fost o pauză de cutremure de zece zile şi ne-am pus nişte semne de întrebare. Acum situaţia revine la normal”, a precizat seismologul.

Potrivit acestuia, se intră într-un ritm normal al activităţii seismice. În ceea ce priveşte cutremurele care nu s-au produs în Vrancea, ele reprezintă o activitate de fond. „E bine ca pământul să răsufle. La magnitudinile astea le considerăm cutremure de fond”, a completat directorul ştiinţific al INFP.

Anul 2017, cel mai slab în cutremure din ultimii 20 de ani

Acesta a explicat că, la nivel global, anul 2017 a fost cel mai slab din punct de vedere al activităţii seismice înregistrată în ultimii 20 de ani. „A fost mult sub medie, mult sub ce apare de obicei pe glob. A fost cel mai puţin activ seismic din ultimii 20 de ani. Într-adevăr, au fost şi câteva cutremure distrugătoare, dar mai puţine decât ne aşteptam. Anul acesta, au fost deja trei seiseme peste 7 pe Richter, deci ne aşteptăm la o actitivate mai intensă. Aşa se întâmplă, de obicei după un an slab, celălalt este mai activ”, a explicat Radulian.

Nici pentru România anul 2017 nu a fost unul deosebit. „Cutremurele peste 5 sunt şi ele normale”, a conchis directorul ştiinţitic al INFP.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs duminincă seară în Buzău, fiind al doilea seism care a avut loc în acest judeţ într-o singură zi. Sâmbătă dimineaţă, în Buzău a avut loc un cutremur cu magnitudine 3,5, iar vineri dimineaţă, alte două cutremure, de magnitudine 3 şi, respectiv, 3,1, au avut loc în aceeaşi zonă. Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, pe 19 ianuarie, la ora 16.58, în judeţul Vrancea, fiind primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs în acest an. Cel mai puternic cutremur înregistrat anul trecut s-a produs pe 8 februarie, în Vrancea, şi a avut magnitudinea 5, fiind resimţit şi la Bucureşti.