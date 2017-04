Ministrul Sănătăţii pregăteşte terenul pentru întoarcerea medicilor-migratori. Doctor român în Anglia: Dubiile mele ţin de problemele sistemului de sănătate

România mai are doar jumătate din medicii de care are nevoie, şi an de an, în timp de 3.000 de medici intră de pe băncile şcolii în sistem, 3.500 ies. Ministrul Sănătăţii se laudă însă că are veşti potrivit cărora o parte dintre doctorii români care profesează în străinătate îşi doresc să se reîntoarcă în ţară.





Şi pentru a veni în întâmpinarea acestora, Florian Bodog a pus bazele unui Centru Naţional de Resurse Umane destinat cadrelor medicale care sunt tentate să facă acest pas.

Se pare însă că vestul ţării este preferat de cei care vor să revină, oraşe precum Arad, Oradea, Cluj şi Timişoara

fiind pe placul medicilor care iau în calcul varianta de a se întoarce pentru a profesa în România. În ciuda avântului oficialilor, specialiştii din sistem sunt totuşi reticenţi şi consideră că majorările salariale din ultimii ani nu sunt atât de mari încât să îi convingă pe medicii români din străinătate să revină în ţară.

„Ce se întâmplă în Sănătate nu mai e o glumă“

„E greu de găsit o soluţie pentru a ţine medicii în ţară, însă avem câteva măsuri“, a declarat ministrul Florian Bodog, precizând că un şef de clinică dintr-un spital din Germania îşi doreşte să se întoarcă. La fel şi medici care locuiesc şi practică medicină de ani buni în Anglia, în special în contextul Brexitului. Într-o astfel de situaţie este şi doctorul Vlad Serafim, cercetător, care are o strânsă legătură cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara în cadrul unor proiecte de cercetare.

„Nu mai e deloc o glumă ce se întâmplă în sistemul de sănătate şi e cazul să se ia măsuri. Înfiinţarea unui centru care să îi ajute pe medici să se întoarcă în România e o idee bună, dar problema e una în profunzime. Nu ştiu cum o să îi primească ţara. Chiar şi cu aceste măriri de salarii, eu, cu toate funcţiile mele, am un salariu de 2.300 de lei. Este adevărat că sunt angajată cu jumătate de normă. Pe de altă parte, salariul unui specialist abia dacă se apropie de o mie de euro. Nu ştiu, sincer, cât de motivante sunt aceste lefuri pentru medicii români din străinătate şi nici cât de repede vor ocupa posturi adecvate pregătirii lor. Temerea mea e că se vor îndrepta spre sistemul privat“, este de părere profesorul Maria Puiu, cadru didactic la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara.

„Sunt foarte multe posturi neocupate în spital“

Pe de altă parte, specialistul reunoaşte că are semnale că există medici tineri care şi-ar dori să se întoarcă şi să profeseze în România. Însă nu sunt încă hotărâţi să facă acest pas. „Nu vin de acolo să piardă timpul cu birocraţia de la noi. Problema e că avem nevoie de mulţi oameni, sunt foarte multe posturi neocupate în spital. Spre exemplu, ar fi nevoie să îi motiveze şi cu prime de instalare dacă acceptă se se întoarcă, nu e suficient să le dai un salariu mare“, a completat medicul timişorean.

De aceeaşi părere este şi academicianul Ioanel Sinescu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Capitală.

„Ne confruntăm de ani buni cu o adevărată hemoragie de personal medical. E un lucru foarte bun că s-au majorat salariile. Tot ceea ce înseamnă inteligenţă de vârf a plecat, iar a aduce înapoi aceşti oameni e un lucru bun. Nu doar pentru sistem în sine, ci şi pentru pacienţi. Fără îndoială că sunt foarte multe lucruri de schimbat. În afară de salarii, avem nevoie de infrastructură, de condiţii. Toate acestea vor da o medie şi vom vedea dacă pe termen mediu cadrele medicale se vor întoarce. Cred, totuşi, că o parte din cei plecaţi vor reveni“, a explicat, pentru „Adevărul“, şeful UMF Bucureşti.

Vrea să revină să facă cercetare

Nu la fel de convins este şeful Colegiului Medicilor din România (CMR), doctorul Gheorghe Borcean. Acesta spune că exodul va continua, în ciuda măsurilor luate până acum. În plus, cei care vor să revină sunt excepţii. Este şi cazul doctorului Vlad Serafim, care vrea să se întoarcă în Timişoara pentru a lucra în cercetare.

„La bază sunt medic veterinar. În momentul în care am plecat din România am făcut-o pentru a mă instrui, dar şi pentru că nu puteam accesa ceea ce mă interesa – medicina de laborator, biochimia. Mă simţeam demotivat. Ulterior, când am primit propunerea de a colabora cu Centrul de Genetică din Timişoara, am acceptat. Lunar, o săptămână o petrec acolo, sunt specializat pe biochimie“, a mai povestit doctorul, care aproape că a reuşit să-şi convingă soţia, medic psihiatru, să facă acest pas şi să se întoarcă, într-un an, doi, definitiv în ţară.

Psihiatru plecat în Anglia: „Dubiile mele ţin de problemele sistemului de sănătate”

„Adevărul“: Vreţi să vă întoarceţi în România?

Dr. Simona Diaconu: Soţul este mai convins de idee, eu încă nu sunt 100% sigură că vreau să mă întorc în ţară, dar am zis că putem încerca măcar. Sunt sceptică din cauza situaţiei actuale din România, care nu mi se pare stabilă şi nici încurajatoare. Dar sunt şi probleme legate de profesie care mă fac să am dubii atunci când vine vorba de revenirea în România.

Care ar fi acestea?

Lipsa ghidurilor terapeutice ne pune într-o situaţie nesigură. La fel şi faptul că opinia profesională a medicului nu pare să conteze foarte mult. Contează recomandările stricte legate de anumite medicamente, ceea ce nu întâlneşti în Anglia sau în Norvegia, altă ţară în care am profesat. Se insistă, într-adevăr, pe respectarea ghidurilor, dar îţi dau şi libertatea, ca medic, de a-ţi aduce contribuţia prin experienţa ta personală. Pe de altă parte, sunt şi aici probleme, care mă fac să cred că întoarcerea în România nu este o idee chiar atât de rea. Sunt însărcinată şi aş prefera să nu îmi cresc copilul în Anglia, chiar dacă mulţi nu înţeleg această decizie.

Ce altceva ar trebui să vă ofere România pentru a reveni?

Dubiile mele nu ţin neaparat de birocraţia în sine, deşi inclusiv aici sunt probleme, ci de problemele per ansamblu ale sistemului de sănătate. De exemplu, când am plecat din România am rămas într-o situaţie neclară cu Colegiul Medicilor, cu toate că mi-am plătit cotizaţia ca membru nepracticant. Ulterior am aflat că trebuia să anunţ că practic medicina în altă ţară. E haotic, niciunde în străinătate nu se mai întâmplă aşa ceva. În cazul meu depinde de ce va putea sistemul să-mi ofere în momentul în care voi dori să mă întorc.

Vi se par motivante salariile din România?

Noi, ca psihiatri, am avut întotdeauna un spor care ne-a plasat undeva înaintea altor specialităţi. Sporul acela însă li se oferă medicilor care lucrează în spital, iar eu nu ştiu în ce măsură îmi mai doresc să fac medicină în sistemul de stat. Un motiv pentru care nu mi-aş dori să mă întorc în spitalul de stat îl reprezintă gărzile. Nu mă mai văd petrecând noaptea în spital, luptându-mă cu poliţia şi cu alte autorităţi care încearcă să pună presiune pe tine, ca medic, să accepţi diverse cazuri.

Luaţi în calcul sistemul privat de sănătate?

Sistemul privat e prima mea opţiune şi nu ştiu în ce măsură acele majorări salariale îi ating şi pe medicii din privat sau pe cei din policlinici şi ambulator. Ce pot să vă spun, însă, e că nu stau să compar cât am să câştig în România cu cât câştig aici în momentul de faţă pentru că, în mod evident, motivaţia dispare. Dar banii pe care îi am aici vin şi ei cu un preţ. Pe de altă parte, în Anglia sunt poziţionată mai sus decât un simplu muncitor. Acasă, tu ca medic, eşti plasat pe acelaşi nivel cu cineva cu o pregătire mult mai joasă, iar asta poate fi frustrant.

Deci ţine şi de modul în care e văzută profesia medicală acum?

Cu siguranţă. Spre exemplu, la ora actuală, dintre mine şi soţul meu, cercetător, eu sunt cea care câştigă mai bine şi eu sunt cea care susţine viaţa de aici, pe când în România s-ar putea să fim la acelaşi nivel, date fiind salariile mici pe care le au medicii de acolo.