Ministrul Sănătăţii a anunţat că vaccinul tetravalent va fi distribuit din 28 februarie

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a fost întrebat de către jurnalişti, în timpul unei vizite la Arad, vineri, despre situaţia vaccinurilor tetravalent şi hexavalent, spunând că primul va fi distribuit peste câteva zile.”Pentru tetravalent am semnat acum două zile (miercuri - n.r.) şi va intra săptămâna viitoare, dacă nu greşesc, pe data de 28 are termenul de livrare, va intra în toată ţara. Vaccinul hexavalent, aşa cum ştiţi, procedura de anul trecut a fost incorectă, pe care nu am primit aviz de control financiar preventiv. Puteam să îmi asum această decizie, dar puteam fi acuzat de abuz în serviciu la un moment dat şi am ales varianta legală de a anula contractul şi am făcut o procedură scurtă, iar contractul va putea fi semnat la începutul săptămânii viitoare”, a declarat Bodog.Ministrul a adăugat că a primit garanţii că va fi menţinut preţul de la licitaţia anulată.”Pentru că am fost acuzat că prin faptul că am anulat acest contract vom obţine un preţ crescut la vaccin, eu am avut o întâlnire la cel mai înalt nivel cu reprezentanţii firmei şi am fost asigurat că se va menţine preţul cel mai scăzut, din procedura de licitaţie. În acelaşi timp a fost demarată o procedură de acord-cadru, pentru că aceasta e o soluţie doar de avarie, multianuală pentru a asigura necesarul de vacicin şi să nu mai avem probleme cu stocurile”, a spus Bodog.Conform sursei citate, pentru vaccinul tetravalent există stoc suficient.”Am temeri cu privire la vaccinul hexavalent în ceea ce priveşte stocurile, pentru că, datorită faptului că lipseşte de pe piaţă vaccinul de hepatită B, datorită unor probleme de producţie, s-a făcut o modificare de schemă de vaccinare şi se foloseşte tot vaccin hexavalent. Dar sper că în două luni să rezolve problema de producţie”, a spus ministrul.