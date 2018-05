Manipulare marca „Olivia Steer“. Ce a stabilit justiţia germană despre rujeolă şi cum a „interpretat“ vedeta lupta antivaccin

Olivia Steer a intrat în război direct cu medicul Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă după ce „vedeta” a afirmat că rujeola nu există spunând că citează dintr-o sentinţă din 2017 a Curţii Supreme din Germania. Raed Arafat a explicat pe Facebook că acea decizie nu se referă la existenţa sau nu a virusului, ci la un pariu pus de un antivaccinist care a promis că cine îi prezintă un singur articol ştiinţific care deţine dovezile asupra existenţei virusului rujeolei primeşte 100.000 euro.

Arafat a reiterat că astfel de manipulări şi dezinformări pot „costa vieţi inocente, inducând părinţii în eroare“. „Vă rog să vă informaţi direct din surse credibile şi să nu va lăsaţi induşi în eroare, întrucât cazul respectiv este celebru, iar decizia Curţii Supreme Germane nu se referă la existenţa sau nu a virusului ci la un pariu. Vedem cum mor copii nevaccinaţi când remediul există şi nu-l administrăm. Nu sunt fan al producătorilor de medicamente însă nici nu putem nega că unele medicamente sunt vitale când sunt folosite corect şi la momentul potrivit pentru motivul potrivit. Vaccinarea a salvat sute de mii dacă nu chiar milioane de vieţi începând cu secolul trecut, această a făcut posibilă prevenirea unor boli extrem de grave precum poliomielita care încă vedem efectele ei asupra persoanelor care au suferit de această boală cumplită în copilărie. Acum în anul 2018 se încearcă convingerea părinţilor că vaccinarea nu este necesară, că este periculoasă şi că virusul rujeolei nu există...“, a scris, pe Facebook, Raed Arafat. Şi medicul Gino Dumitra, coordonator al Grupului de Vaccinologie din Societatea Naţională a Medicilor de Familie, atrage atenţia asupra acestei situaţii absurde.

„Suntem în plină epidemie de rujeolă în care ne mor atâţia copii, iar noi nu credem că boala există. Suntem în zona absurdului absolut. E ca şi cum aş afirma că un om nu are picioare sau că nu există maşini şi avioane“, afirmă specialistul.

Afirmaţii de domeniul absurdului

Specialiştii spun că negarea existenţei virusului rujeolei este de domeniul absurdului şi tocmai de aceea astfel de afirmaţii sunt greu de combătut.

„Sunt afirmaţii cărora nu le găseşti o explicaţie logică. Nu poţi avea nicio replică la aşa ceva. E ca şi cum ai spune că cineva nu are creier şi trebuie să găseşti argumente ştiinţifice pentru asta. Se îmbolnăvesc milioane de copii, mor sute de mii în toată lumea, dar unii nu cred că există... Ajungem într-o zonă de explicaţii stupidă. Vă dau un exemplu asemănător: cineva a afirmat că poliomielita nu e o boală, ci o stare de spirit. Punem o evidenţă împotriva unei afirmaţii fără niciun fundament“, a explicat, pentru „Adevărul“, prof. univ. Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie.

Vaccinarea salvează vieţi

Pe de altă parte, specialiştii atrag atenţia asupra riscurilor la care sunt expuşi copiii nevaccinaţi.

„Vaccinul salvează vieţi, dar previne îmbolnăvirea, în primul rând. Vorbim, practic, de două tipuri de beneficii ale vaccinării. În primul rând, la nivelul persoane vaccinate, pentru că nu se mai îmbolnăveşte, iar pe de altă parte cei care intră în contact cu bolnavii nu mai iau boala. Multe din cazurile copiilor sub un an care au decedat au apărut în urma infectării de la copiii mai mari. Copiii sub un an nu se pot vaccina. Şi adulţii se pot contamina. O asistentă medicală de la Braşov a murit după ce a luat boala de la copiii internaţi cu rujeolă“, a explicat prof. univ. Alexandru Rafila.

Tocmai pentru că se vehiculează informaţii contradictorii, specialiştii recomandă părinţilor să se informeze despre vaccinarea copiilor din sursele oficiale. Iar cea mai simplu mod de a o face este să meargă la medicul de familie.

„Mamele trebuie să se informeze, în primul rând, la medicul de familie. Toate informaţiile referitoare la vaccinarea copiilor se găsesc şi pe site-urile Ministerului Sănătăţii şi direcţiilor de sănătate publică. Sunt informaţii legate de vaccinare în general, despre tipurile de vaccin, ce boli previn, informaţii despre boli, despre posibilele reacţii adverse etc. Problema este ca oamenii să dorească să se informeze“, a conchis specialistul.

Organizaţii care activează pe lângă Biserică, împotriva vaccinării

În ciuda campaniilor pentru vaccinare, un număr important de români încă nu şi-au vaccinat copiii împotriva rujeolei. Specialiştii spun că este vorba de un cumul de factori. „Vorbim de un cumul de fapte în cazul celor care nu-şi vaccinează copiii. Există multă lipsă de educaţie, multă ignoranţă, există destul de multe elemente care amprentează această atitudine antivaccinală. Unii ajung la medic doar după ce copilul s-a îmbolnăvit. În anumite regiuni ne-am lovit de influenţa unor organizaţii care activează pe lângă Biserică, în special Ortodoxă, care intervin explicit împotriva vaccinării. O altă problemă este migraţia transfrontalieră a copiilor pe care-i avem pe liste. Au fost şi discontinuităţi în aprovizionarea cu vaccin“, a declarat medicul Gino Dumitra. Olivia Steer este cunoscută pentru poziţa sa vehementă împotriva vaccinării, dar campania sa vine în contradicţie cu datele oficiale, care arată o creştere a numărului de cazuri de rujeolă. „Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până la data de 4 mai este 12.799, dintre care 52 de decese“, a anunţat Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Ce a constatat de fapt justiţia germană

Decizia citată de Olivia Steer se referă la un proces care a durat mai bine de trei ani între medicul David Bardens şi biologul Stefan Lanka, care este şi activist anti-vaccin. Concret, biologul, care susţinea că rujeola este o boală psihosomatică, a promis că va oferi un premiu de 100.000 de dolari oricui îl poate convinge, cu ajutorul unui studiu medical, că virusul rujeolei există. Medicul David Bardens a acceptat pariul şi i-a oferit date din şase studii medicale diferite. Ca să nu plătească, Lanka a refuzat dovezile.În consecinţă, Bardens l-a acţionat pe Lanka în judecată, iar Curtea locală din oraşul Ravensburg, i-a dat dreptate medicului. Lanka a făcut recurs la instanţa superioară, în Stuttgart, reuşind să câştige procesul invocând vicii de procedură.Curtea din Stuttgart nu a judecat însă existenţa virusului rujeolic, ci doar dacă Bardens a respectat criteriile formale ale pariului cu Lanka. După ce a câştigat procesul, Lanka a început să afirme public că decizia judecătorilor înseamnă că virusul rujeolei nu există.

Citeşte şi:

Reacţia Oliviei Steer după ce i-a fost retras trofeul primit la „Gala Femeilor care Dăruiesc Sănătate“