Tot ceea ce trebuie să faci este să îţi înscrii, până pe 15 iunie, proiectele şi ideile din domeniul eficienţei energetice şi protejării mediului înconjurător pe www.energyglobe.ro. Am prelungit termenul de pe 31 mai până la jumătatea lunii iunie pentru că am vrut să oferim posibilitatea cât mai multora dintre cei care au aflat despre concursul nostru să îşi pregătească temeinic proiectele pentru a ni le prezenta. Nu trebuie să fii îngrijorat pentru că încă nu ai implementat proiectul tău, este loc şi pentru astfel de iniţiative care vor intra la categoria Idei. Iar dacă proiectul tău este finalizat sau în curs de realizare, este foarte bine , pentru că el poate fi încadrat la una dintre categoriile: Companii, Municipalităţi , Do it yourself şi Tineret.