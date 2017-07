Florian Bodog: De săptămâna viitoare, vaccinurile vor fi livrate direct la Direcţiile de Sănătate Publică

”Au fost două informaţii de presă cu privire la izbucnirea unei epidemii în Harghita. Am comunicat public cu privire la acest lucru, Direcţia de Sănătate Publică de acolo are vaccinuri pe stoc până la sfârşitul lunii iulie şi o altă informaţie în judeţul Dolj. Şi acolo există vaccin la nivelul DSP, nu ştiu care este motivul pentru care doamna doctor nu a solicitat vaccin suplimentar dacă avea nevoie. Oricum, am dispus verificarea tuturor informaţiilor apărute şi vom sancţiona vinovaţii”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Florian Bodog a spus că, în ceea ce priveşte aprovizionarea cu vaccin, procedura va fi simplificată, astfel că începând de săptămâna viitoare vaccinurile vor fi livrate direct către Direcţia de Sănătate Publică.

”În ceea ce priveşte aprovizionarea cu vaccin, începând de săptămâna viitoare vaccinurile vor fi livrate direct, spre deosebire de alte perioade similiare, vor fi livrate direct de către cel care a câştigat procedura direct la Direcţia de Sănătate Publică pe baza repartiţiei date de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi vor fi livrate direct. De săptămâna viitoare avem 571.262 de doze în ţară, spre deosebire de anii anteriori în care au fost achiziţionate cam 380.000. Deci, este cantitate suficientă”, a precizat Bodog.

În cadrul şedinţei de Guvern, premierul Mihai Tudose i-a cerut ministrului Sănătăţii şi o soluţie pentru ca Institutul Cantacuzino să redivină funcţional.

”Pentru Institutul Cantacuzino am început deja discuţia cu domnul ministru al Cercetării, încercăm să găsim o soluţie de a schimba Hotărârea de guvern pentru a operaţionaliza Institutul Cantacuzino şi vă voi prezenta o propunere de relansare”, i-a răspuns Bodog.

”Propunerea pe baza căreia să avem şi noi în ţara asta o fabrică de vaccinuri ale noastre (...) dacă se poate”, a adăugat premierul.

Peste 200 de noi cazuri de rujeolă au fost înregistrate în ultima săptămână la nivel naţional, numărul total al îmbolnăvirilor ajungând vineri la 7.491, cu 31 de decese de la debutul epidemiei, în 30 septembrie 2016, anunţă Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.