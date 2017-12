Duminică au avut loc noi extrageri ale Loteriei Române. Care sunt numerele câştigătoare

Numerele extrase

Loto 6/49- 38 49 10 1 46 22

Joker- 27 30 3 22 44 + 10

Loto 5 din 40- 11 4 16 39 10 37

Noroc- 7 7 4 1 5 9 3

Super Noroc- 2 8 1 0 2 7

Noroc Plus- 2 7 7 4 8 9

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 289.000 de lei (peste 62.300 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 893.000 de lei

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 12,5 milioane de lei, iar la La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 16.300 de lei.

Loto 5/40 înregistrează la categoria I un report de peste 159.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, se înregistreaza un report în valoare de peste 79.000 de lei.