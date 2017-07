Copaci doborâţi de vânt, maşini avariate şi localităţi fără curent electric, în urma furtunilor din weekend

UPDATE 10.30 De la apariţia fenomenelor meteo până în această dimineaţă la ora 8:00 s-a intervenit în 5 situaţii pentru îndepărtarea copacilor căzuţi pe autoturisme şi pe carosabil.

Potrivit unui bilanţ transmis, luni, de către reprezentanţii IGSU, furtunile din ultimele ore au provocat probleme în judeţeşe Dâmboviţa. Dolj, Giurgiu, Gorj şi Teleorman, dar şi în municipiul Bucureşti.

În Capitală, un copac a căzut pe carosabil, iar patru au fost doborati de vânt, avariind şase autoturisme.

În majoritatea judeţelor afectate au fost copaci doborâţi de vânt, iar în oraşul Videle, din judeţul Teleorman, o casă a fost lovită de trăsnet.

S-au mai înregistrat acoperişuri avariate din cauz vitezei extrem de mari cu care a bătut vântul în rafale.



”Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică au fost semnalate avarii în patru localităţi din judeţele aflate sub incidenţa avertizărilor meteo. Echipe specializate acţionează în teren pentru remedierea situaţiei in cel mai scurt timp. Nu au fost semnalate persoane în dificultate sau alte probleme deosebite din cauza efectelor de vreme rea”, anunţă IGSU.



Pentru evitarea producerii unor evenimente care pot afecta viaţa şi bunurile, pe timpul căderilor de grindină sau a descărcărilor electrice atmosferice, IGSU recomandă adăpostirea în locuinţe sau alte spaţii care asigură protecţia şi deconectarea aparaturii casnice din locuinţă.



De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, pompierii cer ca parcarea autoturismelor să se realizeze în zone ferite, la distanţă faţă de copaci sau stâlpi de electricitate.



Judeţele Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, Dolj, Olt, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman şi zona de munte a judeţelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna şi Buzău se află sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică, începând de duminică, de la ora 20:00 până luni la ora 23:00. fiind anunţate averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie şi căderi de grindină.

Sub cod galben se află sudul Banatului, jumătatea estică a Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei şi local Transilvania, unde temporar instabilitatea atmosferică va fi accentuată şi se vor înregistra, în intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantităţi de apă în general între 25 şi 50 l/mp.

De asemenea, hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundaţii locale, viituri şi torenţi pentru bazine hidrografice din cea mai mare parte a ţării, valabilă de duminică, ora 20.00, până marţi, ora 18.00. Cele mai mari probleme pot să apară în noaptea de luni spre marţi, când o parte din judeţele tării vor fi sub cod portocaliu.