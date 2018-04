Constanţa: Mii de credincioşi au participat la Slujba de Înviere de la Catedrala Arhiepiscopală. Lumina Sfântă a fost adusă de pe mare

Mii de persoane au început să se strângă începând cu ora 23.00 pe faleza din faţa Cazinoului din Constanţa, aşteptând aducerea Luminii Sfinte şi oficierea slujbei religioase. Conform programului anunţat anterior, Arhiepiscopul Tomisului urma să aducă Lumina Sfântă din largul Mării Negre, în zona falezei Cazino, în jurul orei 23.45. Din cauza valurilor însă, IPS Teodosie nu a putut ajunge în zonă, aşa că a fost nevoit să sosească după miezul nopţii în Portul Tomis, aflat atât în apropierea Cazinoului, cât şi a Catedralei Arhiepiscopale.





„Şi în anul 2018 am adus lumina pe mare. Portul Tomis totdeauna este prietenos, însă în adânc erau valuri şi conform regulilor nu au putut să vină bărcuţele mici“, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.





El a mai spus apoi că anul acesta va fi un an al credinţei, al bucuriei şi al dragostei. “Este Lumina care ne dă acea încredinţare că Dumnezeu este cu noi pentru că ne trimite Lumina, aşa cum strigă mulţimea acolo în Biserica Învierii de la Ierusalim. Lumina sfânta a ortodocşilor nu se stinge niciodată, de aceeea se înnnoieşte în fiecare an şi anul acesta va fi un an al credinţei, al bucuriei al sfinţirii al dragostei între noi”, a afirmat IPS Teodosie.





Lumina a fost purtată apoi în procesiune până la altarul de vară din aripa de sud a Catedralei Arhiepiscopale, unde a fost oficiat Canonul Învierii, iar după ora 01.00 este oficiată Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală.