200 de cazuri de rujeolă şi un deces, în ultima săptămână. Cine sunt adversarii vaccinurilor: Liviu Dragnea, Olivia Steer şi soţul lui Clotilde Armand

Potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, în ultima săptămână au fost raportate alte 238 de cazuri de rujeolă şi un deces.

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până în 28 aprilie, de la debutul epidemiei, este de 5.119, din care 23 de decese. Şapte dintre decese s-au înregistrat în judeţul Timiş, câte 5 în Arad şi Dolj, 3 în Caraş Severin şi câte un caz în Bucureşti şi în judeţele Călăraşi şi Satu Mare.

Cele 5.119 cazuri au fost raportate în 38 de judeţe, cele mai multe în Caraş Severin - 965, Timiş - 950, Arad - 837, Mureş - 350, Dolj - 343, Călăraşi -178, Satu Mare - 170, Sibiu -170, Alba- 135 , Bistriţa Năsăud- 129, Hunedoara -127 şi Braşov -114, restul judeţelor având între unul şi 99 de cazuri.

Din totalul celor 5.119 de pacienţi, 4.934 nu au fost vaccinaţi niciodată, a mai precizat sursa citată.

Dragnea: Foarte mari rezerve

Deşi ministrul Sănătăţii susţine vaccinarea obligatorie, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi că are "foarte mari" rezerve în ceea ce priveşte obligativitatea vaccinării copiilor, scrie Agerpres: "Eu am foarte mari rezerve pentru a obligă, pentru a fi o măsură obligatorie. Va spun sincer, am foarte mari rezerve aici", a răspuns Liviu Dragnea, potrivit hotnews.ro.

Potrivit sursei citate, o poziţie dura anti-vaccinare obligatorie a venit şi de la Sergiu Moroianu, soţul liderului USR Clotilde Armand, el însuşi membru fondator USR dat afară din partid după ce a acuzat echipa de campanie că ar fi asociat USR cu Soros şi mişcarea pentru drepturile homosexualilor.

Într-o postarea pe Facebook, controversatul matematician a scris că: „Propusa lege a vaccinării este o lege nici de stânga, nici de dreapta: undeva la mijloc între nazism şi comunism. Sunt total contra. Precizez că sunt vaccinat, la fel că toţi copiii mei. Dar nu recunosc nimănui dreptul să mă „convoace” la "Comisia de vaccinare". Cine prezidează acea comisie, cumva dr. Mengele? Ce urmează, obligativitatea prezentării la comisia de sterilizare?!... Părinţii, nu statul, ştiu ce e mai bine pentru copii, şi vor face orice că să-i ferească de pericole. Prin absurd, dacă guvernul PSD ne-ar obligă să ne injectăm copiii cu Sida (virusul, nu fostul ginere al unui fost om politic), chiar credeţi că am face-o?!"

Poziţii publice cu privire la vaccinarea obligatorie a avut şi Olivia Steer, cunoscută pentru vehemenţa cu care se potriveşte vaccinurilor.