Amânare la CCR. Soarta şefei DNA va fi decisă pe 30 mai. Simina Tănăsescu a arătat cum Tudorel Toader una credea ca judecător CCR, alta crede ca minsitru

UPDATE CCR a amânat decizia. Judecătorii vor dezbate din nou speţa pe data de 30 mai.

UPDATE Consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu, care susţine punctul de vedere al Preşedintelui în faţa CCR, a invocat o decizie din 2008 a Curţii, în care Tudorel Toader, pe atunci judecător CCR, contrazice argumentele pe care le aduce Tudorel Toader azi, în calitate de ministru al Justiţiei.

UPDATE Tudorel Toader, după ce a susţinut punctul de vedere al Guvernului în faţa CCR: „Până nu se pronunţă Curtea, nu o să mă auziţi declrând în legătură cu acest subiect“.

UPDATE Simina Tănăsescu, consilier prezidneţial: „Nu poate fi vorba de un conflict juridic de natură constituţională între preşedintele României care are atribuţii explicitate in Constituţie şi ministrul justiţiei care îşi are atribuţiile prevăzute într-o lege", a declarat Simina Tănăsescu.

UPDATE Ministrul Justiţiei Tudorel Toader, a declarat joi, în faţa judecătorilor Curţii Constituţionale, că refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca din funcţie pe Laura Codruţa Kovesi este unul exclusiv politic, care a dus la acest conflict de natură constituţională între cele două instituţii. Toader a afirmat că preşedintele a blocat procedura de revocare la jumătatea drumului, cu toate că, spune el, legea nu îi oferă preşedintelui posibilitatea de a accepta propunerea ministrului Justiţiei de revocare a procurorilor din funcţii de conducere, ba dimpotrivă, îl obligă să accepte propunerea minsitrului Justiţiei. În plus, a spus Toader, Iohannis ar fi trebuit să invoce motive de nelegalitate pentru refuzul său.

UPDATE Şedinţa CCR care va decide soarta Laurei Codruţa Kovesi a început.

Şedinţa de plen a Curţii Constituţionale în care va fi dezbătută “cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între Ministerul Justiţiei, pe de o parte, şi preşedintele României, pe de altă parte”, este programată de la ora 12.00.

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader va merge personal la Curtea Constituţională pentru a susţine punctul de vedere al Guvernului, precizând că premierul Viorica Dăncilă i-a cerut acest lucu. El a apreciat că preşedintele Klaus Iohannis a încălcat Constituţia, aceasta fiind şi raţiunea sesizării.

„Adevărul“ a obţinut sesizarea trimisă de Guvern la Curtea Constituţională în care reclamă faptul că preşedintele Klaus Iohannis a generat un conflict de natură constituţională atunci când a refuzat revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, la propunerea ministrului Justiţiei. Tudorel Toader, autorul sesizării, susţine că lui îi revine rolul central în procedura de revocare a procurorilor-şefi, nu preşedintelui ţării.