Un alt ministru al Guvernului Cioloş, chemat în Parlament: deputaţii cer explicaţii pentru finanţarea unor proiecte pentru Diaspora

„În calitate de deputat ales pentru românii din străinătate, am obligaţia să verific orice derapaj. Am fost atenţionat că doamna fost ministru ar fi favorizat anumite organizaţii în detrimentul altora. Pe cale de consecinţă firească, am invitat-o să dea explicaţii. Finanţările trebuie făcute obiectiv. Organizaţiile şi presa din diaspora contribuie în mod decisiv la promovarea şi conservarea limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti peste hotare, iar atunci când au nevoie de ajutor din partea statului român, nu trebuie să existe niciun fel de discriminare. Voi face tot ce îmi sta în putere pentru ca viitoarele proiecte finanţate să fie în favoarea tuturor românilor, nu a unei clientele abonate an de an la banii publici în mod nejustificat'“, a explicat deputatul PMP Doru Coliu, cel care a avut iniţiativa invitării fostului ministru pentru Diaspora din Guvernul Cioloş.

Maria Ligor nu este obligată să dea curs invitaţiei venite din partea Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor. Ligor avea obligaţia să participe doar dacă mai era în funcţia de ministru.

Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi al Senatului au votat, luni, efectuarea de către Comisiile reunite de Buget-Finanţe a unei anchete parlamentare privind veniturile prognozate, dar nerealizate de Guvernul Cioloş. La audieri, vor fi chemaţi fostul premier Dacian Cioloş, fostul ministru de Finanţe, Anca Dragu, dar şi fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.