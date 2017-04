Traian Băsescu: Îl credeam mai instruit pe Ghiţă. Nu m-am gândit niciodată că bântuie prin Europa ca Vodă prin lobodă. Foarte mulţi tremură

„Eu am fost relativ sceptic că autorităţile române vor reuşi să dea de el foarte repede. Uite că au dat şi este un lucru foarte bun", a declarat Băsescu la RTV, adăugând că după ce a văzut poza făcută publică „nu l-aş fi recunoscut pentru nimic în lume”.

„Pentru autorităţile române pe fond este o victorie. Ghiţă era o persoană cu o miză foarte mare, având în vedere începutul de dezvăluiri pe care le-a făcut şi-mi aduc eu bine aminte că spunea că mai are multe de spus. În condiţiile astea, nu cred că cei din anturajul lui se simt foarte confortabil, însă vom vedea. S-ar putea să existe şi o negociere şi atunci să se închidă tot. De scăpat nu va scăpa uşor, după părerea mea, pentru că are alte dosare decât cele pe care ar putea să le genereze dezvăluirile lui. (...) Eu am avut în mintea mea două variante. M-am gândit că o variantă este ca Sebastian Ghiţă să fie în ţară, dar niciodată nu mi-a trecut prin cap că ar putea să bântuie prin Europa ca «vodă prin lobodă». Adică, ori în ţară, ori undeva foarte departe l-aş fi văzut. Mi se pare că a fost copil, mai ales să accepte să se întâlnească şi cu fratele...i-a fost fatal.”, a continuat Traian Băsescu, la România Tv.

La un alt post de televiziune, fostul Preşedinte a precizat că se aşteaptă acum la „un serial întreg”. „Ştiu eu cui i-o fi frică? Poate celor care au fost prieteni cu el. Greu de spus, dar foarte mulţi tremură. Sunt convins că va vorbi”, a spus Traian Băsescu la B1 Tv.

„După mine, Ghiţă rămâne un caz special. Nu e precum Coldea. E special pentru că a avut relaţii speciale şi cu serviciile, şi cu doamna Kovesi şi cu PSD-ul. E un lucru complicat. (...) Ghiţă ar putea modifica cu totul raportul Comisiei Parlamentare, să vină cu noutăţi... să avem mari surprize privind alegerile din 2009”.

În privinţa alegerii Serbiei ca ascunzătoare, Băsescu şi-a exprimat confuzia: „Îmi e greu să înţeleg de ce a ales Serbia. România are acord de extrădare cu Serbia. Oricine din anturajul lui s-ar fi dus să se întâlnească cu el ar fi fost exact ceea ce trebuia autorităţilor să îl găsească. Nu ştiu dacă Ghiţă era prieten cu premierul Serbiei, ştiu că Victor Ponta era prieten cu fostul premier, devenit preşedinte. Dar sunt speculaţii şi eu nu pot merge acolo”, a precizat acesta.

Sebastian Aurelian Ghiţă a fost localizat şi reţinut, în cursul acestei nopţi, în Belgrad, Serbia, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR). Fostul deputat, cu înfăţişarea schimbată, avea documente false, de Slovenia, şi era însoţit de fratele său, Alexandru Ghiţă.