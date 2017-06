Tema remanierii bagă râcă între PSD-işti

„Schimbarea Guvernului Grindeanu este urgenţa noastră în această vară? Este ceea ce îşi doresc cei care au votat în decembrie 2016 pentru PSD? Sau membrii PSD ? Eu am votat în decembrie cu PSD, sunt (încă) membru al partidului şi ca deputat am votat mereu pentru susţinerea proiectelor acestui Guvern - să înţeleg că până acum am greşit?!?!“, a scris Ponta pe Facebook. Acesta a făcut aluzie şi la candidatura Gabrielei Firea la funcţia de preşedinte al ţării, dând exemplul lui Traian Băescu, politician care când era primar al Capitalei spunea că va rămâne acolo până la finalul mandatului, însă în 2004 tot a candidat.

Reacţia primarului Capitalei, lider PSD care a afirmat zilele trecute că relaţia cu Guvernul Grindeanu e mai „proastă“ decât cea cu tehnocraţii, a venit în aceeaşi zi. „Realitatea este că dacă domnul Ponta ar fi fost preşedinte PSD, eu nu aş fi fost candidat şi, fireşte, nici primar general. Nu mi-a dat niciun sprijin în campania electorală, nu a spus public sau personal nicio vorbă de încurajare“, a declarat Firea, subliniind că probabil Ponta ar vrea ca bucureştenii să fie pedepsiţi pentru faptul că nu l-au votat la prezidenţiale.

Dragnea îi dă dreptate Gabrielei Firea

Firea a primit o replică şi de la premierul Sorin Grindeanu, liderul de la Palatul Victoria fiind cel care i-a precizat că au existat un dialog între ministere şi Primăria Generală şi că există o bună colaborare au administraţiile locale din toată ţara.

În schimb, Firea a mers la Parlament pentru a discuta cu şeful de partid relaţia tensionată cu Grindeanu şi miniştrii săi. Aceasta a subliniat însă că nu îşi permite să ceară demisia Guvernului, dar nu poate să „tacă şi să ascundă relaţia dintre Grindeanu şi aleşii locali ai Municipiului Bucureşti“. În final, Dragnea a tranşat disputa: „Oamenii nu sunt roboţi. Doamna Firea are tot dreptul să îşi exprime punctul de vedere. Doamna Firea vorbeşte în numele bucureştenilor. L-am rugat pe premier să se abţină de la declaraţii politice“