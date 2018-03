Surse: Ce senatori şi deputaţi ar urma să părăsească PNL

Doru Oprişcan, deputat de Mureş, a informat deja grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputaţilor asupra faptului că va pleca din partid. Mai mult, surse politice au declarat pentru „Adevărul“ că acesta ar urma să se apropie sau chiar să se înscrie în formaţiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu.

„Astăzi eram trist că mi-am anunţat demisia în Grupul parlamentar PNL, apoi am văzut comunicatul celor din PNL Mureş. Ei s-au transformat într-o instanţă care să îmi judece mie demisia, vorbeau de 'numitul'. Am spus şi celor din grup că nu am niciun motiv legat de activitatea grupului sau de cea a conducerii formaţiunii la nivel central, dar ceea ce se întâmplă în Mureş nu aduce nimic bun pentru PNL. Atâta timp cât se continuă cu foşti PNL-işti şi foşti PDL-lişti, partidul în Mureş va ajunge sub 5%. Au mai fost sub 5% şi eu i-am bătut singur atunci când am candidat independent la Consiliul Local Târgu Mureş. Tonul pe care a fost scris acel comunicat explică faptul că paharul trebuia să se umple şi să se finalizeze cu o demisie. Tot ce înseamnă acum activitatea PNL Mureş este războiul pe care îl duc foştii PNL-işti împotriva foştilor PDL-işti", a declarat, pentru Agerpes, Doru Oprişcan.

Mult mai gravă este situaţia de la Senat. Acolo, senatorul Daniel Zamfir le pune mai multe probleme liberalilor prin proiectele sale pe zona bancară, proiecte de care PNL se delimitează. Surse politice au precizat pentru „Adevărul“ că Zamfir forţează excluderea sa, după ce la îcneptuul sesiunii a fost lăsat fără şefia Comisiei economice.

Însă Zamfir nu ar urma să plece singur. Acesta le-a spus altor colegi că alături de el ar putea merge cinci sau şase colegi. Pe de altă parte, surse politice susţin că în prezent doar două nume ar mai putea pleca din partid, fiind vorba de senatorii Iancu Caracota şi de Siminica Mirea.