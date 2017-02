Soarta lui Florin Iordache la Ministerul Justiţiei, decisă astăzi. Grindeanu: Decizia mea e luată

„Aşa cum vă spuneam, o să am o discuţie cu dânsul în seara asta sau mâine dimineaţă, iar mâine (joi - n.r.), după şedinţa de Guvern, o să vă anunţ ce decizie am luat. Vreau să am o discuţie cu el, decizia mea e luată. O să o vedeţi mâine. Vă spuneam că doresc să am o discuţie fie astăzi după-masă, fie mâine dimineaţă, decizia mea rămâne aceeaşi, dar vreau să am o discuţie şi legată de ceea ce a decis Curtea Constituţională astăzi”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri, la Parlament, întrebat dacă deciziile Curţii Constituţionale schimbă ceva în privinţa viitorului lui Florin Iordache la Ministerul Justiţiei, că hotărârea pe care urmează să o dea joi CCR este importantă, atât pentru PSD, cât şi pentru opinia publică, pentru reconstruirea adevărului despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile

„Nu ştiu dacă schimbă ceva, dar aşteptăm şi deciziile de mâine. Această decizie de mâine este importantă în reconstruirea adevărului despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. Este importantă nu numai pentru noi, este importantă pentru toată opinia publică”, a precizat Liviu Dragnea, întrebat dacă deciziile CCR schimbă ceva în privinţa viitorului lui Florin Iordache la Ministerul Justiţie.

Liderul PSD l-a găsit vinovat pe Iordache doar pentru comunicarea deficitară de care a dat dovadă. „Ministurl Justiţiei a comunicat prost“, le-a spus Dragnea social-democraţilor, potrivit unor surse din PSD. „Este o discuţie care va avea loc între aceşti doi colegi de Guvern, să-i lăsăm să o aibă şi să se anunţe decizia pe care o vor lua poate împreună. Ceea ce am spus mereu, o spun şi acum, a fost o comunicare gestionată greşit. Cu tot ceea ce au de făcut de acum înainte ca şi Guvern, orice măsură pe care o vor lua, nu numai în acel domeniu, este de manual, trebuie comunicată înainte, trebuie explicată bine înainte şi trebuie explicată foarte bine şi după”, a mai precizat preşedintele PSD.

Sorin Grindeanu a spus că decizia CCR nu are nicio legătură cu persoana lui Florin Iordache. „Nu e vorba doar de persoana domnului Iordache. Pe mine mă interesează şi ceea ce astăzi s-a întâmplat, şi anume decizia CCR pentru că dacă vorbim de persoană, vă spuneam şi ieri şi alaltăieri ce se întâmplă. De decizia CCR vreau să ajung să înţeleg foarte bine ceea ce s-a întâmplat azi, înţeleg că şi mâine e un termen la CCR extrem de important, dincolo de persoana domnului ministru”, a subliniat premierul.