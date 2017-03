Siegfried Mureşan: Din 2014, România a absorbit doar 528 mil. euro. Avem două autorităţi de management acreditate din 10

"România a început să absoarbă bani din fondurile de coeziune în acest exerciţiu financiar extrem de lent. La fel şi alte state membre UE, situaţia nu a fost rea doar la noi. România a absorbit puţini bani în primii ani după 2014 şi mă aştept ca în anul următor programele operaţionale legate de fondurile structurale şi de coeziune să ajungă la viteză de croazieră", a afirmat el.

Europarlamentarul a spus că anticipează ca acest ritm să se schimbe şi să accelereze, însă este nevoie de acreditarea Autorităţilor de Management, lucru pe care România nu l-a făcut.

"Sunt îngrijorat legat de rata de absorbţie din România. Am absorbit doar 528 de milioane de euro din banii destinaţi exerciţiului 2014-2020, o sumă foarte mică. De ce am absorbit atât de puţini bani: nu avem acreditate autorităţile de management, esenţiale pentru procesul de plăţi. România trebuie să acrediteze zece autorităţi de management şi avem acreditate două", a spus el.

Mureşan a dat ca exemplu Cehia, care are 10 autorităţi de management acreditate din 11, Ungaria, care are 9 din 10, Polonia, care are 24 din 25, Slovenia, care are 3 din 4, şi Slovacia, care are 8 din 10, în timp ce, la nivel european, media este de 80%, cu 437 de autorităţi de management acreditate din 564.

El a atras atenţia şi asupra previziunilor pe care le face România cu privire la rata de absorbţie, dând ca exemplu precedentul exerciţiu, când ţara noastră s-a angajat să absoarbă 6,6 miliarde de euro din bani europeni, dar nu a reuşit să atragă decât 2,2 miliarde.