Revoltă în PMP. Turcescu îl critică pe Băsescu: „Orice compromis cu Dragnea va duce la disoluţia PMP“. Prima replică: „Trădătorii se pliază pe interese“

Senatorul PMP Traian Băsescu a depus o serie de amendamente la Legea graţierii, prin care persoanele condamnate la pedepse de sub 10 ani vor scăpa de puşcărie. Amendamentul lui Băsescu pare cu dedicaţie pentru Elena Udrea, în condiţiile în care fosta sa consilieră a fost condamnată la şase ani de închisoare în primă instanţă.

Deputatul PMP Robert Turcescu a postat pe Facebook o declaraţie făcută de Traian Băsescu în decembrie 2016, în care fostul preşedinte vorbea despre opoziţia fără compromisuri la PSD. "Am obligatia ca in numele democratiei, impreuna cu toate resursele politice ale micutului PMP, sa asigur o opozitie ferma, fara compromisuri, fara jumatati de masura. Asta este democratia. Pana la urma, acesta pare sa fi fost destinul meu in politica: opozitia fara compromisuri la PSD", spune Băsescu atunci.

Făcând o paralelă între declaraţia de atunci şi amendamentele depuse de Traian Băsescu la Legea graţierii, Robert Turcescu a scris: „In ceea ce ma priveste, cind am devenit deputat PMP asa am inteles sa-mi asum mandatul pentru urmatorii patru ani: am fost, sint si voi ramine un opozant ferm al politicilor pesediste. Orice compromis cu Dragnea & co. este inacceptabil si va duce la disolutia Partidului Miscarea Populara. PMP este un proiect viabil, necesar democratiei romanesti, dar numai in conditiile in care declaratia presedintelui Basescu din decembrie 2016 va ramine in permanenta actualitate. Asta este democratia, adevarata democratie: sistemul in care, adeseori, e mult mai necesara o buna Opozitie, fara compromisuri, fara jumatati de masura!“.

În replică, purtătorul de cuvânt al PMP, Magda Bistriceanu, a scris pe Facebook: „Observ că un fost jurnalist, ieşit pe uşa din dos din presă, ajuns în Parlament numai cu sprijinul domnului Traian Băsescu, a ajuns să-i pună condiţii şi «să-l tragă de urechi» pe fostul preşedinte! Trist este să vezi cum trădătorii se pliază în funcţie de interese! Apreciez oamenii corecţi şi-mi pare rău că am susţinut şi am făcut campanie unui astfel de personaj, care ulterior şi-a arătat adevăratul caracter!“.