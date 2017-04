Regretele lui Traian Băsescu: „Am făcut o maşinărie de distrus oameni“

”La noi, Justiţia are un caracter punitiv exagerat. Eu cred că şi decizia CEDO de azi trebuie să ne îndrepte către schimbarea modului de a face Justiţie, să trecem la o Justiţie restaurativă. Justiţia punitivă vizează încarcerarea (...) Pedeapsa penală medie în UE este de 9 luni, la noi este de 7 ani. În UE se pune accent şi pe recuperarea omului. Trebuie să trecem şi noi la o astfel de politică. Ce faci după ce un om a stat 5 ani în penitenciar? Nu mai are familie, nu mai are cine îngriji copiii, e un om distrus. Am făcut o maşinărie de distrus oameni, nu de recuperare”, a declarat Traian Băsescu în faţa senatorilor jurişti.

Senatorul PMP a mai spus că România are un Cod penal prost şi că regretă promulgarea sa, pentru care se simte vinovat.



”Avem un Cod penal prost, care nu are de-a face nimic cu politicile penale europene. Eu sunt adeptul unei graţieri largi pentru un motiv simplu: avem foarte multe exagerări în Justiţie (...) După o perioadă de tranziţie, a venit timpul să spunem odată stop. Eu am o problemă de conştiinţă pentru promulgarea acestui Cod. Dar ar trebui să o avem toţi. Am făcut o mare greşeală”, a mai spus Traian Băsescu.



Traian Băsescu a depus o serie de amendamente la Legea graţierii, prin care vor fi graţiate pedepsele de sub 10 ani, inclusiv, pe motiv că, în varianta actuală a proiectului, persoanele considerate "indezirabile" vor fi pedepsite mai aspru, şi se reduc la jumătate pedepsele pentru femeile condamnate pentru fapte fără violenţă, inclusiv pentru corupţie. Un alt amendament permite graţierea inclusiv a persoanelor condamnate pentru terorism.