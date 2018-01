PSD se reuneşte astăzi în CEx, la solicitarea mai multor lideri, pentru a tranşa conflictul de la vârful partidului

Şedinţa CEx era programată pentru finalul lunii, dar tot mai multe voci din PSD au cerut convocarea de urgenţă a acesteia, spunând că situaţia nu mai poate aştepta şi că orice soluţie ar fi "categoric mai bună decât actuala instabilitate". Sâmbătă, după informaţiile privind convocarea CEx, mai mulţi miniştri au reacţionat pe Fecebook, unii dintre ei, între care Felix Stroe şi Marius Nica, arătând că "premierul are responsabilitatea actului de guvernare, dar trebuie să aibă şi decizia". La rândul său, fostul ministru Adrian Ţuţuianu le-a transmis colegilor săi că "o nouă schimbare de guvern ar fi sinucidere politică pentru PSD", iar primarul Capitalei, Gabriela Firea, le-a cerut liderului PSD, Liviu Dragnea, şi premierului Mihai Tudose "să înceteze imediat disputele politice" şi să îşi asume în scris o colaborare. Preşedintele executiv al partidului, Niculae Bădălău, a spus că în CEx va trebui să se decidă cine pleacă - premierul Tudose sau ministrul Carmen Dan: "E clar că unul dintre ei trebuie să plece".





Şedinţa CEx va avea loc începând cu ora 16.00, la sediul PSD din Kiseleff.





Iniţial, întrunirea Comitetului Executiv Naţional era programată pentru 29 ianuarie, la Iaşi, dar mai mulţi lideri ai partidului au cerut convocarea de urgenţă a acesteia, după conflictul declanşat ca urmare a cazului poliţistului arestat după ce a agresat sexual doi copii. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a propus demiterea şefului Poliţiei Române, Bogdan Despescu, având şi o propunere de înlocuire, însă premierul Tudose a refuzat, l-a convocat la Guvern pe Despescu şi i-a cerut un raport în termen de o săptămână. Miercuri seară, premierul a declarat, la Antena 3, că nu mai doreşte să mai lucreze cu ministrul de Interne pentru că l-a ”minţit” şi că, dacă îşi va prezenta demisia, o va accepta: ”Dacă va fi lăsată, va demisiona”. Tudose a susţinut că a fost minţit de Carmen Dan, care l-a informat că cel propus pentru postul de şef al Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, acceptă funcţia, dar, când l-a sunat personal, acesta a refuzat categoric. ”Un ministru care îşi permite să mă mintă în halul acesta... nu mai am ce să mai lucrez”, a declarat Mihai Tudose.





Reacţia lui Carmen Dan a venit 24 de ore mai târziu, când a susţinut o declaraţie de presă la sediul MAI, în care a anunţat că nu demisionează: ”Guvernul este unul politic, iar miniştrii sunt nominalizaţi şi validaţi în forurile statutare ale partidelor din Coaliţie şi tot acolo se aprobă retragerea lor din Guvern”. Ministrul de Interne a prezentat o cronologie a evenimentelor de la izbucnirea scandalului în Poliţie, arătând că poate înţelege de ce Cătălin Ioniţă a refuzat propunerea şi "dubla poziţionare sub presiune”, dar că de aici şi până la a fi acuzată de minciună "este cale lungă".





De la momentul izbucnirii conflictului între premierul Tudose şi ministrul Carmen Dan, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost plecat într-un turneu prin judeţele Moldovei, unde s-a întâlnit cu liderii de filiale, alături de vicepremierul Paul Stănescu. Întrebat, vineri, despre declaraţiile deputatului Cătălin Rădulescu, care a cerut convocarea CEx pentru a discuta despre schimbarea Guvernului, după "ieşirea necontrolată şi nestatutară” a premierului Tudose, Liviu Dragnea s-a limitat la a spune: "Eu încă sper ca Tudose să rămână premier".





De vineri, în PSD au început să apară tot mai multe voci care au cerut convocarea de urgenţă a Comitetului Executiv. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reacţionat pe Facebook, vineri noapte, susţinând că trebuie ”reinstaurat un climat politic la standarde europene, cu profesionalism şi rigoare”, fiind necesară întrunirea acestui for ”pentru a tranşa criza politică” şi că ”orice soluţie va reieşi va fi mai utilă pentru ţara decat instabilitatea actuală ”. Aceeaşi solicitare, de convocare a CEx, au avut-o şi Rovana Plumb, Ecaterina Andronescu, Claudiu Manda şi unii lideri din teritoriu. "Situaţia de instabilitate din ultima perioadă nu mai poate continua, iar fiecare zi care trece într-un astfel de climat este dăunătoare românilor", a avertizat Rovana Plumb.





Informaţiile privind convocarea Comitetului Executiv pentru luni au apărut sâmbătă după-amiază, când lideri din teritoriu au confirmat că au fost chemaţi la şedinţă. A urmat un alt val de reacţii, tot pe Facebook, de această dată din partea unor miniştri.





Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a susţinut că analizele periodice în partid devin obligatorii şi necesare, iar convocarea Comitetului Executiv Naţional al PSD pentru luni "este o secvenţă a preocupării partidului privind buna desfăşurare a activităţii, în vederea ducerii la îndeplinire a programului de guvernare", ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, le-a transmis colegilor săi că este nevoie de calm, responsabilitate şi unitate pentru a realiza munca pentru care au fost votaţi, în timp ce ministrul Economiei, Gheorghe Şimon, a anunţat că se va "supune necondiţionat" oricărei decizii din CEx, pentru că el a fost numit în funcţie prin votul acestui for.





Miniştrii Transporturilor, Felix Stroe, Turismului, Mircea Dobre, şi Fondurilor Europene, Marius Nica, au atras atenţia că în şedinţa Comitetului Executiv trebuie să aibă loc o discuţie despre cum poate fi democratizată puterea de decizie în partid şi că premierul are responsabilitatea actului de guvernare, dar trebuie să aibă şi decizia.





"Responsabilitatea actului de guvernare aparţine prim-ministrului şi echipei sale, iar orice decizie guvernamentală trebuie luată în interiorul Guvernului!", a afirmat Marius Nica. "Ar fi bine ca la CEx să purtăm o discuţie serioasă despre cum putem democratiza puterea de decizie în partid şi despre cum putem face ca actuala guvernare să performeze. E necesar ca din Guvern să facă parte cei mai pregătiţi oameni pe care îi are partidul. Îmi doresc ca de această dată organizaţiile locale să fie mai implicate, pentru că nu e normal să decidă doar o mână de oameni. Partidul suntem noi, toţi cei care am muncit pentru a câştiga încrederea românilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare, dar trebuie sa aibă şi decizia", a transmis ministrul Felix Stroe, lider al PSD Constanţa.





Un avertisment către PSD a transmis şi liderul PSD Dâmboviţa, fostul ministru Adrian Ţuţuianu: "Nu cred că putem să o luăm mereu de la capăt din 6 în 6 luni. Ar fi sinucidere politică pentru Partidul Social Democrat o nouă schimbare de guvern. O demisie a premierului sau o nouă moţiune de cenzură împotriva propriului guvern ar duce partidul din nou la mâna preşedintelui Iohannis (pentru desemnarea premierului) şi la un vot în Parlament, ambele situaţii creatoare de incertitudini. De aceea, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate şi să conştientizăm gravele prejudicii de imagine pe care le poate înregistra partidul, precum şi riscul aruncării ţării în instabilitate politică. Este datoria noastră să fim lucizi. Trebuie să strângem rândurile, să analizăm care este cea mai bună soluţie pe baza unei decizii colective şi democratice, făcând apel la toţi oamenii competenţi care pot da un plus actului de guvernare. Nu sunt de acord să sacrificăm partidul şi guvernarea pentru răfuielile şi ambiţiile personale ale unor lideri!".





Cu o zi înaintea CEx, duminică, primarul Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD, a intervenit din nou şi le-a cerut lui Liviu Dragnea şi lui Mihai Tudose să înceteze imediat disputele politice, să găsească o cale de colaborare şi să îşi asume urgent principiile acestei colaborări, arătând că agenda începutului de an este dominată de tensiunile din PSD, de împărţirea în tabere, grupări, zone de interes. Firea le-a reproşat amândurora că au greşit, criticându-l pe Dragnea pentru lipsa unei consultări în forurile partidului la nominalizarea premierilor Grindeanu şi Tudose, în timp ce premierului îi reproşează că ştia de la început structura Guvernului, iar "dacă nu îi plăcea Trabantul nu trebuia să se suie în el".





"Aşa e în democraţie: partidul nu poate conduce fără un guvern, iar guvernul nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară. Cei doi lideri au OBLIGAŢIA să găsească o cale de colaborare. Să îşi asume, cât mai urgent, eventual în scris, principiile acestei colaborări. E o obligaţie în primul faţă de cetăţeni şi apoi faţă de partid. Structura politică a guvernului o stabileşte Coaliţia majorităţii parlamentare, iar modul de funcţionare îl stabileşte premierul. De aici trebuie să plecăm: fiecare să îşi înţeleagă competenţele în această echipă. Ca primar al Capitalei, resimt direct lipsa acestei colaborări. Prea multă confruntare politică şi deloc susţinere pentru proiectele bucureştenilor. Prea multe orgolii şi temeri politice ca motivatii pentru blocarea sau stagnarea proiectelor Capitalei. Aşa nu se mai poate continua!", a scris, pe Facebook, Gabriela Firea. Ea le-a cerut lui Dragnea şi Tudose, "cu respect, dar fermitate", mai puţină politică şi mai multă muncă pentru cei care au votat PSD, mai puţine certuri şi mai multă colaborare.





O reacţie a venit, duminică seară, şi din partea liderului Tineretului Social-Democat (TSD), Gabriel Petrea, care le-a transmis colegilor săi, printr-o scrisoare, că PSD trebuie să se transforme, prin efortul tuturor, dacă vrea mai mult decât câştigarea unor alegeri, că are nevoie de "o schimbarea la faţă", mizând pe dialog, democraţie şi responsabilitate şi că nu îşi permite să schimbe Guvernul o dată la şase luni..





"Cel mai important, trebuie să mizăm pe deschidere, pe democraţie şi pe dialog cu societatea. PSD trebuie să se transforme, prin efortul nostru al tuturor, dacă vrem mai mult decât câştigarea unor alegeri. Dezvoltarea României necesită o schimbare pe care noi avem puterea de a o face, lăsând în urmă falsele dezbateri care ne îndepărtează de românii şi ne deturnează ambiţiile. Credem că păstrarea guvernării şi continuarea implementării Programului de Guvernare trebuie să rămână o prioritate. Nu ne permitem să facem schimbări o dată la şase luni, pentru că părem neserioşi şi amatori. Avem încredere că, reflectând la ideile din această scrisoare, putem genera dialog intern de care PSD are nevoie pentru refondare", a afirmat Petrea.





La rândul său, preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat, duminică seară, la Antena 3, că în şedinţa de luni a Comitetului Executiv Naţional trebuie să se decidă cine pleacă - premierul Mihai Tudose sau ministrul de Interne, Carmen Dan. "Este clar că unul dintre ei trebuie să plece", a afirmat Bădălău.





El a mai spus că "trebuie găsită o soluţie la acest conflict deschis", pentru a merge mai departe, iar dacă cineva este nemulţumit de premierul Tudose, trebuie "să vină cu o motivare clară". "E un lucru grav. Nu ne putem juca. Avem o mare responsabilitate. Eu nu exclud să se ceară ridicarea sprijinului pentru premier. Majoritatea va decide”, a declarat Bădălău, întrebat dacă este posibil ca în CEx să se ceară retragerea sprijinului politic pentru premier.





Preşedintele executiv al PSD a adăugat că el pledează pentru o "soluţie de înţelepciune şi maturitate pentru a putea funcţiona mai departe acest Guvern".