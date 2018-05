PSD pregăteşte pensii speciale pentru primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii judeţene

„După ore de discuţii în comisii despre descentralizare, servicii publice mai aproape de cetăţeni, patrimoniul comunităţilor locale, proceduri birocratice greoaie şi alte probleme ale administraţiei locale, după întâlniri cu reprezentanţii adminstraţiei locale în Comisia Specială pentru Codul Administrativ (la care au participat primarii din Arad, Constanţa, Buzău, Sfântu Gheorghe printre alţii), Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din România trimit (separat) câteva amendamente ce includ: 1. Pensii speciale pentru primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii judeţene. 2. Posturi pentru cabinetele primarilor“, a scris senatoarea USR Florina Presadă pe Facebook.

Presadă este membru în Comisia parlamentară pentru elaborarea Codului Administrativ, condusă de deputatul PSD Marcel Ciolacu.

„Scurt şi la obiect, nu? Aşa cum am spus, acest Cod Administrativ nu are o viziune în spate şi este un pretext pentru recompensarea aparatului de partid din administraţie. Mai mult, această Comisie Specială este un vehicul pentru a trece cât mai repede şi la grămadă prin Parlament aceste beneficii. Am sesizat Curtea Constituţională cu privire la hotărârea de înfiinţare a acestei comisii“, a anunţat Presadă.

„Nici măcar în ceasul al 12-lea, când ROBOR-ul creşte ca buruiana, când inflaţia se joacă cu noi, când medicii îşi dau demisia în bloc, când suntem la al treilea guvern într-un an jumătate, când guvernul atacă legile justiţiei, când facem gafe în plan extern, nici măcar acum partidele aflate la guvernare nu-şi întorc privirea către oamenii care le-au acordat încrederea. Asta pentru că nu şi-au dorit acest lucru niciodată şi au minţit în campanie doar pentru a putea guverna în interesul propriu. Iubeşte România cu ochii deschişi!“, a mai scris Florina Presadă pe Facebook.