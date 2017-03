PSD îşi spală rufele în public

Victor Ponta şi Liviu Dragnea, în lupta lor pentru putere în partid, dezgroapă amintiri vechi. Spre exemplu, Ponta şi-a amintit că pactul de coabitare cu Traian Băsescu, pe care el l-a semnat ca premier, după alegerile parlamentare din 2012, a fost scris, de fapt, de Liviu Dragnea, pe atunci preşedinte executiv al PSD. „Eu am avut prostul obicei să-mi asum eu tot. De exemplu, faimosul pact cu Traian Băsescu. Mi l-am asumat eu. De scris şi de negociat, l-a negociat Liviu Dragnea şi a fost prezent cu mine acolo“, a spus Victor Ponta, într-un interviu pentru DCNews. Imediat, Dragnea a reacţionat: „Eu nu am negociat un draft de protocol care a ajuns pe acea masă. Eu am transmis o pagină care a fost refuzată. Din acel moment, eu nu am mai avut ce să discut pentru că nu aveam pe ce“.

În joc a intrat şi Traian Băsescu, dar de partea lui Dragnea. „E ziua spovedaniilor în politică. Pe acel protocol a făcut adnotări Victor Ponta, nu Liviu Dragnea. Dragnea a fost foarte prudent şi a cerut ca formatul cu adnotări să fie distrus“, a spus fostul şef al statului, cel care, în 2012, a condiţionat numirea lui Victor Ponta în fruntea Guvernului de semnarea acelui pact de coabitare. Crin Antonescu, care a asistat şi el, din postura de preşedinte al PNL, la semnarea pactului, a tratat conflictul cu umor. „Cum s-a născut acest document, zici că este Tratatul de la Maastricht (Tratatul UE- n.r.), că până la urmă este un document banal care reia nişte chestii din Constituţie, nu pot să ştiu exact“, a spus Crin Antonescu. La acea vreme, liberalii, dar şi o parte din PSD l-au criticat pe Victor Ponta pentru că a semnat un pact de coabitare cu Băsescu, din moment ce USL tocmai câştigase alegerile cu 70%, bazându-se pe mesaje anti-Băsescu.

Prin decizia de a-l ataca pe Liviu Dragnea pe un subiect vechi de patru ani, Victor Ponta a stârnit din nou stupoare în PSD. „Ponta tocmai avusese o discuţie cu Dragnea, în care au stabilit să facă pace. Dragnea i-a spus: «Victor, nu trebuie să mă lauzi, dar nu mă ataca gratuit şi nu mai critica guvernarea». Ponta a spus «ok», dar imediat să dezgroape morţii. Ponta una spune, alta face“, a comentat un vicepreşedinte PSD pentru „Adevărul“. „Eu susţin Guvernul, susţin PSD, nu-l susţin pe domnul Dragnea. Asta-i viaţa! Chestia asta era pe vremea lui Ceauşescu, dacă îl criticai pe Ceauşescu, criticai România sau partidul. Nu sunt de acord cu stitlul lui Liviu Dragnea de a conduce monarhic partidul“, a ripostat, a doua zi, Victor Ponta, care a continuat disputa cu Dragnea, sugerându-i chiar să demisioneze din fruntea PSD. „Nu poţi fi preşedinte de partid şi să te duci la Înalta Curte“, a mai spus Ponta, cu trimitere la procesul liderului PSD care se judecă în această perioadă la Curtea Supremă.

„Nu-i frumos să bagi şopârle“

Şi Dragnea l-a provocat pe Ponta, sugerând că fostul premier i-a cerut lui Sorin Grindeanu un post de ministru. „Poate-l întrebaţi şi pe Sorin Grindeanu vreodată despre subiectul ăsta“, a spus, criptic, liderul PSD. „Astea sunt şopârle şi nu-i frumos să bagi şopârle. Nu am cerut nicio funcţie şi nici nu mi s-a oferit vreuna. Nici domnia sa nu mi-a oferit vreo funcţie, m-a întrebat la un moment dat ceva, dar e păcat să bagi şopârle când eşti ditamai preşedintele PSD“, a ripostat Ponta. Surse din PSD au confirmat pentru „Adevărul“ că Dragnea a luat în calcul, înainte de remanierea guvernamentală, să-i ofere lui Ponta o funcţie de ministru, tocmai pentru a avea linişte în partid.



Scos de la masa puterii

Victor Ponta s-a plâns că, la ultimul Comitet Executiv la care a participat, nici măcar nu a avut loc la masă, noroc cu liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, care i-a oferit un scaun. „Cred că interpretarea este un pic forţată. În momentul acesta, probabil că îi este greu să îşi găsească locul. Însă există loc pentru fiecare om în PSD“, a spus Buzatu pentru Digi 24.