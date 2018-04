PSD foloseşte familia tradiţională ca scut uman împotriva Justiţiei

Conducerea PSD a decis, la propunerea lui Liviu Dragnea, să organizeze un miting de amploare în Capitală, care, potrivit unor surse politice, va amesteca mai multe subiecte: familia tradiţională, Centenarul şi creşterile salariale.

„Am decis organizarea unui miting mare al PSD pentru susţinerea familiei tradiţionale, pentru a nu exista niciun echivoc în abordarea pe care o are PSD pe acest subiect“, a declarat Dragnea, deşi nu era niciun echivoc pe acest subiect. PSD a susţinut încă de la început referendumul pentru familia tradiţională, iar în plen toţi aleşii social-democraţi au votat pentru redefinirea familiei în Constituţie ca „uniunea dintre un bărbat şi o femeie“. Singurul partid care s-a opus referendumului a fost USR,.

Întrebat de ce a decis PSD să organizeze acum acest miting, Liviu Dragnea a răspuns: „Pentru că suntem pe ultima sută de metri de a adopta în Senat modificările la Constituţie. De asta, pentru că acum este subiectul“. Data mitingului încă nu a fost stabilită, ci doar luna: mai. „Va fi un miting mare, foarte mare, la Bucureşti“, a mai spus liderul PSD.

Fostul lider al PSD, Victor Ponta, a taxat ipocrizia politicienilor când vine vorba drespre familia tradiţională. „Haideţi să facem un miting uriaş şi să ne explice Liviu Dragnea cum este el un exemplu şi cum trăieşte el în «familia tradiţională». La acelaşi miting să ne spună liderii noştri politici cum îşi lasă nevestele acasă în judeţe şi trăiesc la Bucureşti cu secretarele, cum au amante mai tinere decât fiicele, cum îşi promovează iubitele în funcţii de la stat şi în Consilii de Administraţie cu salarii mai mari decât un medic sau profesor, cum se uită în timpul şedinţelor de vot la filme şi poze pornografice, cum pleacă în străinătate pe banii Parlamentului şi stau doar în cameră de hotel cu «consiliera» mai tânără cu 25 de ani decât ei, cum îşi aranjează divorţurile în aşa fel încât să nu fie daţi în primire de «fosta», despre ce averi şi afaceri ilegale au făcut, cum dau bani cu nemiluita copiilor şi trec pe numele lor maşinile şi casele considerând că asta este suficient pentru educaţie şi «familie tradiţional㻓, a scris Ponta pe Facebook.

„O perdea de fum“

Potrivit unor surse din PSD, Liviu Dragnea nu a programat întâmplător mitingul în luna mai. Fix în acea perioadă, majoritatea PSD-ALDE din Parlament va modifica legislaţia penală, iar liderii coaliţiei de guvernare se aşteaptă la noi proteste. Astfel, se va ajunge în situaţia ca în stradă să se confrunte susţinătorii PSD versus protestatarii #Rezist. „Am aflat că domnul Dragnea ne promite un miting de un milion de oameni legat de familia tradiţională. Realitatea este că, nereuşind să adune milioanele acelea cu care ameninţa România de aproape doi ani, care să-l susţină în calitatea sa de codamnat penal, încearcă să mute din nou focusul. Această perdea de fum cu familia tradiţională e o temă care pentru România nu e de actualitate“, a reacţionat şi liderul USR Dan Barna. ;

Dragnea l-a luat la mişto pe preşedintele Franţei

Într-un interviu acordat duminică seara, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a lăudat eforturile lui Klaus Iohannis de a susţine statul de drept, în contextul în care tendinţele populiste şi „democraţiile iliberale” sunt în creştere în toată Europa.

„În Europa se ridică aşa-numitele democraţii iliberale. Eu văd în Europa democraţii în care oamenii au obosit. Li se spune că nu pot exista reforme, rămân ataşati de lucruri. Democraţii care se obişnuiesc cu slăbiciunea, cu nedreptatea şi inegalităţile, cu furia. Polonia, Ungaria, unii în România - şi salut acum munca preşedintelui român care nu îşi lasă ţara din mână... Aceste tendinţe sunt în urcare peste tot în Europa”, a declarat Macron.

În replică, Liviu Dragnea a precizat luni că, deşi PSD contabilizează declaraţiile externe, nu se va lăsa influenţat de cei care „dau lecţii de suveranitate”.

„Citesc cu atenţie tot ce spune preşedintele Macron, mai ales că am înţeles că are o relaţie specială cu domnul preşedinte

Iohannis, deci sunt doi preşedinţi importanţi în lume. Neavând fir direct cu domnul preşedinte Macron şi nici nu am participat la întâlnirea secretă dintre ministrul de Externe (francez - n.r.) şi procurorul-şef DNA, ceea ce bănuiesc că este uzual din punct de vedere diplomatic să aibă loc astfel de întâlniri între un ministru de Externe străin şi un procuror din România, nu am de unde să ştiu la ce s-a referit. Poate s-a referit la instituţii când a zis unii, poate unele instituţii vor să afecteze independenţa justiţiei, deci neavând informaţia completă nu am cum să comentez”, a declarat Dragnea. ;