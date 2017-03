PSD şi ALDE îşi împart funcţiile vacante. Daniel Barbu merge la AEP, Cristian Socol - la BNR

Daniel Barbu a fost ministru al Culturii şi senator în legislatura trecută. La alegerile parlamentare din decembrie 2016, a candidat pe locul al doilea pe lista ALDE pentru Senat în Bucureşti, însă nu a obţinut mandatul de parlamentar.

La finalul anului 2013, Daniel Barbu, ministru al Culturii atunci, a participat la o serie de manifestări denumite SpectActor de la Teatrul Naţional din Craiova, criticând suma mare alocată pentru programul de prevenire şi combatere HIV/SIDA.

"La dezbaterile pe bugetul 2014, m-a frapat, m-a cutremurat cu adevărat următorul lucru. Credeţi-mă, nu vreau să par cinic în faţa dumneavoastră, cu tot respectul pentru respectiva categorie de concetăţeni ai noştri. Bugetul, programul naţional pentru prevenirea şi tratarea HIV/SIDA este jumătate ca buget din toate programele Ministerului Culturii. Deci, ai Ministerul Culturii şi programul naţional de combatere şi tratament HIV/SIDA. Jumătate. Unu la doi. După părerea mea, nu suntem în Africa de Sud. Nu sunt milioane de concetăţeni afectaţi de acest hidos flagel al epocii noastre. Personal, nu înţeleg. Am fost cutremurat când mi-am dat seama câte Festivaluri Shakespeare sau cât de amplu am putea face evenimentul, Festivalul Shakespeare de la Craiova, dacă nu am avea acel program sau dacă acel program ar fi la jumătate", a spus atunci Barbu.

Urmare a criticilor vehemente, Daniel Barbu a demisionat din funcţia de ministru, în 12 decembrie 2013, însă în ianuarie 2014 a fost numit în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului.

Ana Maria Pătru a demisionat pe 15 noiembrie 2016 din funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP), fiind trimisă în judecată de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Ploieşti, pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.

Cristian Socol, la BNR

Cristian Socol, consilierul pe probleme economice al fostului premier Victor Ponta, este luat în calcul pentru funcţia de viceguvernator al BNR, în condiţiile în care a contribuit la programul de guvernare al PSD, au precizat surse social-democrate, pentru News.ro. Socol este considerat un apropiat al lui Viorel Hrebenciuc, care îl considera un protejat de-al său, potrivit unor stenograme DNA publicate în 2014.

Numele lui Cristian Socol a mai fost vehiculat, la momentul formării Guvernului Grindeanu, pentru a prelua conducerea Ministerului de Finanţe sau a Ministerului pentru Mediul de Afaceri.

Cristian Socol este economist şi predă la Academia de Studii Economice (ASE).

Numele lui Cristian Socol a apărut în stenogramele, publicate de presă în 2014, unor discuţii purtate de Viorel Hrebenciuc, care îl considera pe Socol un protejat al său. "Este consilierul premierului pe economic, e copil de-al meu. L-a crescut pe Andrei (Hrebenciuc, fiul lui Viorel Hrebenciuc, n.r.), l-a adus asistentul lui în primul an, e din familie, cum ar veni", a afirmat Hrebenciuc despre Cristian Socol, potrivit stenogramelor din ordonanţa DNA în dosarul liderului PSD, prezentate de Hotnews.ro.