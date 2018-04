PNL a sesizat Avocatul Poporului după spectacolul dat de copii la "Simfonia lalelelor", în faţa premierului. „E o amputare a demnităţii umane“

"Imaginile care au şocat o ţară întreagă, cu copilul obligat să se rostogolească pe asfalt în faţa tribunei oficiale, reprezintă de fapt un atac brutal la valorile naţiunii noastre şi o amputare a demnităţii umane. Domnul Ciorbea are obligaţia de a implica instituţia Avocatului Poporului într-un mod activ în societate, exercitând şi un rol de educare şi creştere a gradului de conştientizare în societate pe acest subiect. Trebuie să ne spună cum instituţia pe care o patronează poate proteja drepturile copiilor şi să folosească toate pârghiile legale pentru a împiedica asemenea practici învechite şi dăunătoare demnităţii umane”, a transmis marţi prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan.

Premierul Viorica Dăncilă, vicepremierul Graţiela Vasilescu şi ministrul de Interne, Carmen Dan, s-au aflat vineri la Piteşti, la manifestările organizate sub titlul ”Simfonia lalelelor”, care se desfăşoară în fiecare an în oraş. Viorica Dăncilă a fost primită cu fanfara militară, iar evenimentul a început cu ”parada florilor”, defilând care alegorice şi copii de la grădiniţele din oraş îmbrăcaţi în culorile tricolorului. A fost suprins şi un moment în care o fetiţă de trei ani stă în cap, pe asfalt, într-o demonstraţie în faţa tribunei oficiale.

Referitor la acest subiect, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat luni că nu vrea să comenteze prea mult, dar că a înţeles că acei copii au fost şi obligaţi să participe la eveniment, iar acest lucru este inadmisibil. "Am observat că există mulţi internauţi care au fost indignaţi. Eu cred că, dacă copiii participă cu plăcere la anumite evenimente publice este în regulă, dar în niciun caz nu aste acceptabil să fie copiii obligaţi la ceva. (...) Nu le-am văzut, nu am urmărit evenimentul, dar prefer acum să nu comentez prea mult. Singurul lucru care a fost îngrijorător acolo este o chestiune pe care am înţeles că au văzut-o mulţi şi nu l-ea plăcut, cum că au fost copii care se pare că au participat nu numai din plăcere, ci şi din obligaţie, ori aşa ceva nu merge", a spus Klaus Iohannis.