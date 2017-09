Pe ce mai toacă bani Primăria Capitalei: 40.000 de euro pe laptopuri şi 85.000 de euro pe maşini

„Vă provoc la un concurs civic: cine găseşte cea mai aberantă risipă/cheltuială în firmele lui Firea! Încep eu. La firma de IT îşi va fi cumpărat autoturiseme cu de două ori mai mulţi bani decât calculatoare. Punând şi Mac-urile, care sunt cele mai scumpe şi care vor mege la directori, pe laptopuri/staţii de lucru (31 de bucăţi) va da cca. 40.000 Euro. Pe 6 automobile va da 85.000 de euro. Firmele astea de stat, n-au cum să fie eficiente şi pace. Se întâmplă exact ce am avertizatr că se va întâmpla. Un privat, un start-up din IT nu ar investi niciodată mai mult în autoturisme decât în calculatoare! (Software nu iau?) Cine găseşte cea mai absurdă cheltuială primeşte 10 beri de la mine“, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Marile proiecte de infrastructură şi majoritatea proiectelor de investiţii din Capitală vor primi bani mai puţin. Asta pentru că Primăria Capitalei vrea să redirecţioneze fondurile către firmele proaspăt înfiinţat.

Concret, Primăria Capitalei vrea să aloce către aceste societăţi circa 400 milioane lei, prin majorare de capital sau sub formă de împrumut. Banii merg în special pentru plata salariilor miilor de angajaţi ai acestor firme, închirierea de sedii şi dotarea acestora.