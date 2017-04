Înfiinţarea Comisiei de anchetă privind alegerile din 2009, amânată o săptămână. Băsescu: PSD trebuie să se facă de râs până la capăt

UPDATE Preşedintele de şedinţă, Florin Iordache, a propus retrimiterea la Comisiile juridice pentru o săptămână a proiectului de hotărâre pentru înfiinţarea comisiei. Cu o majoritate covârşitoarea propunerea a fost aprobată. UPDATE Liviu Dragnea, preşedinte PSD: Vreau doar să fac câteva precizări cu lipsa de imoralitate care mă caracterizează. Vreau să vă precizez că nu e vorba de niciun pas înapoi. Doar luând act de trezirea bruscă a Parchetului General care, după opt ani de zile de la alegerile din 2009, a copiat aproape prin copy-paste obiectivele din proiectul de hotărâre privind înfiinţarea comisiei, s-a decis să se retrimită la comisie acest proiect pentru a se reformula obiectivele comisiei. Decizia de a se înfiinţa această comisie de anchetă parlamentară, decizia politică rămâne. În ceea ce priveşte sfaturile unui domn care a fost aici la microfon, mai devreme, care să fie urmărite de această comisie, ele sunt luate în calcul, cu o singură precizare: toate presiunile făcute asupra completelor care m-au judecat, nici măcar aceste complete care au dat o decizie politică într-un dosar politic nu au reuşit să pună în sarcina mea o fraudă electorală UPDATE Traian Băsescu, senator PMP şi fost preşedinte al României în perioada 2004-2014: Contrar opiniilor exprimate până acum eu solicit Camerelor reunite să votăm azi derularea acestei anchete. Vreau să vă dau câteva motive pentru care solicit acest lucru. Primul: PSD trebuie să se facă de râs până la capăt. Al doilea: poate această comisie îi va aduce aminte PSD-ului că în 2009 eu aveam un singur reprezentant, iar cei care îl susţineau pe Geoană aveau reprezentanţi PSD, PNL, PC, UDMR. Poate explicaţi cum a putut să fure unul singur când patru mâini erau prin buletinele de voturi. Vă mai dau un element: În diaspora, unde vi se pare că aţi câştigat, aţi pierdut în 2009, cu 78% în favoarea mea. Vă recomand să citiţi cartea lui Miron Mitrea a să vedeţi cum furaţi voi în secţiile de vot. Şi eu îl propun pe Liviu Dragnea preşedintele unei comisii care să ancheteze fraude la alegeri. UPDATE Deputatul USR Cristian Seidler a cerut scoaterea de pe ordinea de zi a înfiinţării Comisiei de anchetă pentru alegerile din 2009. Preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Eugen Nicolicea, nu a dorit să explice ce obiective rămân comisiei în afara celor care ţin de Parchetul General, spunând că publicul, dacă e interesat, va putea parcurge comunicatul oficial. Amendamentul privind obiectivele Comisiei de anchetă a fost propus de preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Eugen Nicolicea. El a fost votat de PSD, ALDE şi UDMR, în timp ce PNL şi USR s-au împotrivit.

„Pentru a nu mai exista niciun fel de confuzie am făcut un amendament în care se precizează foarte clar că obiectul comisiei nu poate să constituie cercetarea în zona infracţiunii de abuz în serviciu şi de falsificare a documentelor electorale, infracţiune de care nu am prea auzit, în aşa fel încât să nu ne suprapunem peste ancheta făcută de către Parchet. Doar în Regulamentul Camerei se vorbea că este interzisă o astfel de suprapunere, am precizat în mod expres că nu intrăm în această zonă, prin urmare nu mai avem niciun motiv să blocăm adoptarea hotărârii", a explicat Nicolicea.

Preşedintele Comisiei juridice a fost solicitat să prezinte obiectivele acestei comisii, având în vedere că unele competenţe au fost eliminate, el refuzând. „Vă rog să vă uitaţi la articolul acela, avem de la litera a până la litera o, ca obiective. Sunt foarte multe. Nu pot să le enumăr acum pe toate", a spus el. Rugat să le precizeze doar pe cele importante, Nicolicea a repetat: „V-am spus, de la litera a, la litera o. Dacă vreţi, le citiţi".