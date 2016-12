Mesajele de Anul Nou ale politicienilor: 2016 - un an al provocărilor; 2017 - un an mai prosper

Comisarul european din partea României, Corina Creţu, a urat „La mulţi ani” într-un mesaj video. „Dragi români, anul 2017 aduce un nou început şi de aceea doresc să vă urez tuturor un an nou fericit atât pe plan personal, cât şi pe plan profesional. Mai presus de toate, îmi doresc ca 2017 să fie un an bun pentru România”, spune Corina Creţu în mesaj.

Social-democratul Florin Iordache a subliniat că, la cumpăna dintre ani, vom spune “bun venit unui nou început”. “În această seară, la ora 00.00, spunem bun venit unui nou început, cu optimism şi încrederea că Anul Nou va fi mai bun, mai plin, mai frumos. Vă doresc tuturor ca 2017 să vă aducă sănătate, prosperitate, împliniri şi realizări în tot ceea ce întreprindeţi! La mulţi ani!!”, a transmis vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, a precizat la rândul său, într-un mesaj pe Facebook, că “sfârşitul anului e despre bilanţ....dacă ce ne-am propus s-a realizat şi ce ar mai fi de făcut”. “Suntem mai buni, mai împliniţi, mai câştigaţi, mai fericiţi? Şi, dacă suntem câte puţin din toate acestea, oare am reuşit să oferim ceva şi celor din jur, un strop de bunătate, puţin din împlinirea noastră, din câştigul nostru...o rază de speranţă, un grăunte din fericirea noastră? Pentru mine, 2016 a fost anul în care am descoperit o familie frumoasă, cu bune şi rele, ca orice familie. Familie care, fără nicio reţinere, m-a adoptat. Oameni pe care îi preţuiesc şi care, ca şi mine, au crezut şi cred într-un proiect frumos, despre un oraş frumos şi despre cei care îi dau viaţă. Un proiect despre viitor şi speranţă acasă, pe malul Mureşului şi nu aiurea, între străini”, a afirmat Mihai Fifor.

Senatorul PSD a mai spus că “2017 va fi despre cum să îndrăznim să redescoperim şi să reconstruim acest ACASĂ şi, împreună, să ne concentrăm energiile şi tot ce avem mai bun pentru locul acesta pe care cu toţii îl iubim”.

Şi fostul premier Adrian Năstase a transmis un mesaj video în care le urează românilor un An Nou frumos, plin de bucurii. “La mulţi ani! Să aveţi un an bun, un an frumos şi voi şi copiii voştri, familiile voastre. Un an nou plin de bucurii şi frumos precum ziua de astăzi. La mulţi ani!”, a afirmat Năstase, pe Facebook.

Victor Ponta a precizat, în mesajul de Anul Nou, că 2016 a fost un an cu destule necazuri şi nedreptăţi pentru el şi familia sa, dar s-a încheiat cu bine. „Vreau să le mulţumesc în mod special celor mulţi (prieteni, cunoscuţi şi necunoscuţi) care mi-au fost alături "la greu - nu la bine" în acest an 2016; un an cu destule necazuri şi nedreptăţi pentru mine şi familia mea, dar care s-a încheiat cu bine. Sunt sigur că în 2017 Dumnezeu ne va da mai multă linişte şi bucurii!”, a subliniat social-democratul. Fostul premier le-a urat românilor ca 2017 să le aducă “sănătate, linişte şi bucurie, iar relele lui 2016 să se şteargă cât mai repede!”.

Şi primarul din Iaşi, vicepreşedintele PSD Mihai Chirică, le-a urat românilor multă sănătate, bucurii în familii şi prosperitate. „Dragi ieşeni, dragi prieteni, anul 2016 a trecut şi doresc să vă mulţumesc din nou pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o. Am reuşit să facem o echipă. Vine Anul Nou. Trebuie să fie un an bun în care să avem realizări. Să aveţi sănătate, să aveţi bucurii în familii, să aveţi prosperitate şi să avem pace. La mulţi ani şi un an fericit”, a afirmat social-democratul într-un mesaj video postat pe Facebook.

Fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a transmis că “se încheie un an în care fiecare dintre noi am avut reuşite, dar şi neîmpliniri”. „Facem bilantul şi ne propunem să fim mai buni, mai uniţi, mai seriosi şi mai determinaţi. Să avem un An Nou în care să ne bucurăm unii de ceilalţi si să fim sănătoşi. Să nu ne părăsească optimismul, încrederea, realismul şi iubirea de aproape”, a completat fostul social-democrat. În încheiere, acesta le-a urat românilor, “din toată inima”, “mulţi ani cu sănătate şi realizări în toate”.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, fostul premier Emil Boc, le mulţumeşte clujenilor pentru că şi-au plătit taxele şi impozitele locale şi în anul 2016 şi prezintă într-un clip video principalele investiţii realizate în oraş cu sprijinul lor.

Mesaje de Anul Nou au venit şi din partea liberalilor, prim-vicepreşedintele PNL Cristian Buşoi precizând că “2016 a fost un an al provocărilor, un an al deciziilor importante, un an în care a făcut deseori apel la solidaritate şi înţelepciune”.

“A fost un an cu bucurii şi dezamăgiri deopotrivă, dar, poate cel mai important, un an care ne-a arătat tuturor că doar uniţi şi nu dezbinaţi vom putea răzbi şi vom fi mai puternici”, a completat Buşoi. În încheiere, liberalul le-a transmis românilor ca, în noul an, să nu renunţe la valorile şi principiile în care cred. “Avem în faţă un Nou An în care vă doresc să nu renunţaţi la valorile şi principiile în care credeţi şi să realizaţi tot ce v-aţi pus în gând!”, a conchis Cristian Buşoi.

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a postat o fotografie pe Facebook, cu următorul mesaj: “2017, un An Nou, un nou început. Uitaţi ce a fost rău, bucuraţi-vă de ce a fost bine! Vă urez din inimă să aveţi un an bun, norocos, fericit, cu multă sănătate şi oameni dragi aproape. La mulţi ani!”.

Primarul din Târgu Mureş, liberalul Dorin Florea, le-a urat românilor ca noul an să le aducă multă sănătate şi noroc. “Dragi târgumureşeni, 2017 să vă aducă multă sănătate dumneavoastră şi la cei dragi, mult noroc. La mulţi ani!”, a transmis edilul, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Liberalul Traian Igaş a afirmat că, la cumpăna dintre ani, gândul său se îndreaptă către acele persoane cu care a interacţionat în acest an, cărora le doreşte un An Nou cu prosperitate. „Acum, la cumpăna dintre ani, gândul meu se îndreaptă către toţi acei cu care am interacţionat în acest an şi le doresc ca Noul An să le aducă prosperitate, sănătate şi înţelepciune! Ii mulţumesc bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul Lui din acest an, ajutor pe care îl cer şi în 2017!”, este mesajul lui Traian Igaş.

Şi primarul municipiului Arad, liberalul Gheorghe Falcă, a ales să transmită urarea de Anul Nou într-un mesaj video postat pe Facebook, în care afirmă că trebuie “să privim înapoi cu iertare şi înainte cu speranţă”. “Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştiinţă. Să scriem fiecare filă numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfârşitul volumului să-l citim cu bucurie. Doresc ca anul în care intrăm să vă aducă multe binecuvântări, har şi pace şi fiecare secundă să o petreceţi sub protecţia lui Dumnezeu. Un an nou binecuvântat!”, a afirmat Gheorghe Falcă.

Liderul PMP, Traian Băsescu, a transmis un mesaj scurt la final de an, în care le urează românilor sănătate, bucurii şi prosperitate. “Noul an să vă aducă sănătate, bucurii alături de cei dragi şi prosperitate!”, a scris Traian Băsescu pe pagina sa de Facebook.

Şi deputatul PMP Robert Turcescu le-a transmis românilor un An nou “bun, cu fericire şi sănătate”. “Dragii mei prieteni, să aveţi un An Nou bun, cu fericire şi cu sănătate! Vă mulţumesc tuturor pentru gândurile bune şi pentru tot sprijinul vostru, sunteţi prietenii mei minunaţi! Toate gândurile bune şi către familiile voastre şi la mulţi ani!”, a scris Robert Turcescu.

Senatorul USR Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii în Guvernul Cioloş, a povestit, în mesajul de Anul Nou postat pe Facebook, cum “se desparte” de 2016, un an care “i-a schimbat viaţa”. „Cum mă despart de 2016? Un an care mi-a schimbat viaţa. Până la 4 mai, ministru cu viziunea reformei Culturii. Am avut momente în care mă întrebam dacă nu sunt o eroare de casting. Alţi miniştri au făcut însă mai departe ce încercasem şi eu să fac. M-am bucurat să văd că ducem aceeaşi luptă. Apoi m-am consacrat artiştilor independenţi. Apoi m-am alăturat USR în care cred, ca fiind singurul proiect viabil de modernizare a României în viitorii ani. Oamenii au avut încredere să mă aleagă în Parlament”, a scris Vlad Alexandrescu.

În încheiere, senatorul USR le-a urat românilor “La mulţi ani”. “2017, te aştept! La mulţi ani, tuturor!”, a conchis Alexandrescu.