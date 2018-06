Alertă. O nouă OUG 13? Dragnea: Ne gândim serios dacă modificăm legislaţia penală prin ordonanţă de urgenţă. Partenerii străini au finanţat statul paralel

Antena 3: Ce simţiţi când vedeţi imaginile de la miting?

Liviu Dragnea: Simt aceeaşi emoţie ca aseară. A fost o emoţie puternică în piaţă. A fost o descărcare. Am făcut acest miting împotriva sistemului securist patronat de Iohannis, beneficiarul acestui regim. În al doilea rând, am fost provocaţi şi am hotărât să ieşim. Acesta a fost mitingul mic. Următorul miting va fi unul uriaş, într-o altă locaţie, căci oamenii nu mai încap acolo. Le-am arătat ce înseamnă un miting de câteva sute de mii. În al treilea rând am avertizat populaţia că mâna statului paralel poate ajunge la oricine dintre noi.

Serviciile secrete au bugete din ce în ce mai mari.

A fost până acum. Niciun Guvern normal la cap nu poate aloca sume mai mari în condiţiile în care s-au făcut interceptări mai multe ca în SUA. Noi nu o să mai facem asta. Partenerii noştri străini au încurajat, ba chiar au şi finanţat acest stat paralel odios. Ar trebui să-şi asume public asta.

De ce v-a luat aşa mult să faceţi acest miting?

Am tot sperat că nu ducem lupta politică şi în stradă. PSD a prins gustul să iasă în stradă. A fost un miting autorizat legal, nu cum fac ceilalţi.

V-a fost teamă de provocări?

Teamă, nu, dar ştiam că se organizează. Aseară, când mergeam spre maşină, erau patru şobolani care puneau tot felul de întrebări. Cu mine mai erau 30-40 de oameni încărcaţi cu adrenalină, care puteau să le răspundă.

Credeţi că Iohannis va semna actul de revocare?

Eu am spus că suntem hotărâţi să mergem până la capăt. Eu nu sunt prezicător şi nu ştiu ce va face Iohannis. Dar dacă va face greşeala fatală de a nu pune în aplicare o decizie a CCR, pe noi nu o să ne lase indiferenţi. Noi nu putem să stăm cu mâinile în sân. Vom utilza tot ce avem la dispozitie.

Se poate ajunge la o suspendare?

Se poate ajunge la orice. După ce a văzut mitingul de aseară, i se mai pare caraghios? A râs?

De ce nu modificaţi Codurile Penale aşa cum a făcut Macovei, prin ordonanţă de urgenţă? Nu e un punct de vedere pertinent?

Este foarte pertinent. O să ne gândim. Tot ce am adoptat în Parlament, le-au întârziat într-o veselie. Ba atacă Iohannis, ba atacă PNL şi USR la CCR. Ăsta e motivul pentru care două legi fundamentale, legea achiziţiilor publice şi legea privind parteneriatul public privat, le-am adoptat prin OUG. Ceea ce spuneţi dvs (să modifice Codurile Penale prin OUG -n.r) are foarte mare sens. O să vorbesc săptămâna asta cu domnul Tăriceanu şi cu doamna premier. O să ne gândim serios pe legislaţia penală.

De ce s-a amânat procesul?

Faptul că au fost depuse nişte concluzii din partea unor avocaţi cu care nu am nicio legătură. Probabil judecătorii nu au avut timp să citească concluziile.

Credeţi că vor merge mai departe cu acea demenţă cu înalta trădare?

Nu ştiu, dar nu degeaba l-au pus pe Horodniceanu să se ocupe. Sper să nu fie niciun procuror să dea curs la această demenţă. Sunt unii procurori care de frică sau pentru că aşa simt ei rămân ca amazoanele până moare şi ultimul om din statul paralel. Vor avea de plătit. Nu cred că vor da curs la acea demenţă, dar este o comandă de la Iohannis. Miza principală este să spargă coaliţia din Parlament pentru a nu finaliza legile justiţiei, Codurile Penale şi legile siguranţei naţionale.

Au vreo şansă?

Niciuna. Faptul că s-au adoptat acele legi în Parlament se datorează hotărârii mele şi a domnului Tăriceanu. Altfel, parlamentarii n-ar fi rezistat să voteze legi în fluiere de arbitru.

Nu sunt prea multe ONG-uri de utilitate publică?

Ba da. Trebuie o evaluare.

Dacă Iohannis dă un decret că o va revoca pe Kovesi peste un an o consideraţi încălcare a Constituţiei?

Categoric. Dacă preşedintele vrea să batjocorească o decizie a CCR, însemană că are mâna întoarsă la spate din afară. Dacă se va întâmpla aşa, noi nu putem să stăm cu mâinile în sân.