Klaus Iohannis, reacţie pe Twitter după atacul din Siria: Suntem solidari cu acţiunile partenerilor noştri strategici

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă dimineaţă că a aprobat în colaborare cu Marea Britanie şi Franţa un atac militar asupra siturilor cu arme chimice ale Siriei, relatează BBC.

Decizia SUA, a Marii Britanii şi a Franţei vine ca răspuns în urma unui presupus atac chimic al guvernului sirian asupra oraşului Duma de sâmbăta trecută.

Romania reiterates its condemnation of the use of chemical weapons in #Syria, which is beyond any justification. We stand in solidarity with the actions of our strategic partners.