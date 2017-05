Klaus Iohannis, mesaj de condoleanţe adresat Reginei Marii Britanii: Vă asigur de sprijinul României pentru continuarea luptei împotriva terorismului

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a aratăt solidaritatea faţă de victimele atentatului sinucigaş ce a avut loc luni noaptea la Manchester şi care s-a soldat cu 22 de morţi şi peste 50 de persoane rănite, printr-un mesaj de condoleanţe adresat Reginei Marii Britanii.

„În aceste momente de grea încercare, doresc să exprim solidaritatea deplină a României şi poporului român cu Regatul Unit şi întregul său popor. Vă asigur de sprijinul deplin al României pentru continuarea luptei împotriva terorismului.”, se arată în mesajul Preşedintelui Klaus Iohannis.

O explozie care a avut loc la Manchester Arena, după un concert al Arianei Grande, a provocat moartea a 22 de persoane şi rănirea altor peste 50, anunţă BBC. Incidentul este tratat de poliţie ca un atentat terorist. Premierul Theresa May a convocat o reuniune a comitetului de urgenţă al Guvernului COBRA marţi, la ora locală 9.00 (11.00, ora României). May a anulat evenimentele de campanie de marţi. ”O sursă conservatoare a declarat pentru The Press Association că premierul a suspendat campania în vederea alegerilor generale”, a anunţat marţi Sky News.