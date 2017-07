Iohannis, despre intonarea imnului secuiesc: Am luat-o ca un semn de respect. E important să ascultăm ce vine din suflet, nu din protocol

În debutul dezbaterii la care a participat preşedintele Klaus Iohannis, după imnul României, a fost cântat imnul Ţinutului Secuiesc de către întreaga sală şi de către preşedinţii CJ Harghita şi Covasna, care se aflau pe scenă, alături de şeful statului. Despre acest gest, preşedintele a declarat că nu se aştepta la un asemenea moment, pe care l-a interpretat ca pe un semn de respect, fiind important să ascutăm „ce vine din sufletul oamenilor, nu numai din protocol”.

„Nu am ştiut, dar recunosc că am luat-o ca şi un semn de respect. Dacă cei din sală, care au cântat, au dorit asta să îmi prezinte, eu am ascultat ce mi-au cântat şi am trecut mai departe. E foarte important să ascultăm şi ce vine din sufletul oamenilor, nu numai ce vine din protocol", a spus şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a început, marţi, vizita în Harghita şi Covasna, cu o dezbatere alături de reprezentanţii administraţiei publice locale din cele două judeţe. În debutul dezbaterii, după imnul României, a fost cântat imnul Ţinutului Secuiesc de către întreaga sală şi de către preşedinţii CJ Harghita şi Covasna, care se aflau pe scenă, alături de şeful statului. Primarul din Miercurea Ciuc, Raduly Robert Kalman, i-a oferit preşedintelui un steag al Ţinutului Secuiesc, iar în replică şeful statului a cerut consilierilor săi un steag al României, pe care i l-a înmânat lui Raduly Kalman.

Preşedintele a afirmat că descentralizarea este obligatorie în România, iar regionalizarea este „de dorit", însă s-a arătat împotriva ideii autonomiei, după ce şeful CJ Covasna a cerut acest lucru pentru zona Ţinutului Secuiesc, explicând că este o idee respinsă şi la nivel european, pentru că "inhibă dezvoltarea".