Guvernul Grindeanu, tot mai aproape de remaniere

Premierul se concentrează pe imaginea externă Premierul Sorin Grindeanu are programate în această săptămână întrevederi cu 4 premieri şi un şef de stat, în condiţiile în care şeful său de partid, Liviu Dragnea, a anunţat că finalizează raportul de evaluare a Guvernului, fiind aşteptată şi o reuniune a CExN pentru a decide cine trebuie demis din Guvern. Luni, Grindeanu merge în Croaţia, unde se va vedea cu preşedintele Republicii Croaţia, Kolinda Grabar, prim-ministrul croat, Andrej Plenkovic, şi cu preşedintele Parlamentului, Gordan Jandrokovic. Marţi, premierul are programată o întrevedere cu prim-ministrul Finlandei, Juha Sipilä, la Palatul Victoria, iar joi o întrevedere cu prim-ministrul Landului Saxonia, Stanislaw Tillich, urmată de o întrevedere cu preşedintele Comitetului Economiei germane pentru Europa de Est, Wolfgang Büchele. La sfârşitul sîptămânii de lucru, Grindeanu are o întrevedere cu omologul luxemburghez, Xavier Bettel