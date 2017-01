Grindeanu: Guvernul nu îşi va schimba punctul de vedere privind bugetul în CSAT. Speram de la Iohannis la tratament egal cu Cioloş

„Noi n-am cerut altceva decât ce s-a întâmplat acum un an, Nu tratament diferit, şi poate că acel comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, de după şedinţa de Guvern, a indus în eroare foarte multă lume. Ca date de intrare, lucrurile stau în felul următor: în 2015, în 9 decembrie s-a ţinut şedinţa de Guvern, fără aviz CSAT, în care s-a adoptat proiectul de buget. În 10 decembrie a fost CSAT. Tot ceea ce am sperat eu, ca şef al Guvernului, am sperat la un tratament egal cu cel de anul trecut", a spus Grindeanu.

După ce moderatorul emisiunii a citat comunicatul Administraţiei Prezidenţiale, în care se preciza că în 2015 proiectul de buget a fost transmis din timp la Palatul Cotroceni, Grindeanu a spus că există „o explicaţie foarte simplă“ pentru care acest lucru nu s-a întâmplat şi acum: "S-a lucrat foarte mult la acest buget, s-a lucrat zi şi noapte".

Grindeanu a criticat întârzierea intrării bugetului în Parlament, dar a subliniat că Guvernului nu îşi va schimba opinia. „Vom merge marţi la CSAT. Cu toată fermitatea, ne susţinem punctele de vedere şi nu există schimbări. Asta este viziunea noastră pentru 2017", a spus premierul.

Întrebat dacă se aştepta ca preşedintele să se opună, Grindeanu a spus că, la începutul mandatului său, ar fi fost „mai constructiv", însă începe să devină "sceptic". "Aş vrea să am o surpriză marţi, şi lucrurile să fie constructive", a spus el.

Vineri, Guvernul fusese convocat în şedinţă la ora 13.00 pentru aprobarea proiectului bugetului de stat pe 2017, însă şedinţa a început cu patru ore şi jumătate întârziere. La începerea şedinţei, Sorin Grindeanu a anunţat că nu se va mai discuta bugetul de stat, adoptarea sa fiind amânată pentru marţi. Guvernul a cerut, vineri, punctul de vedere al Administraţiei Prezidenţiale pe tema bugetului instituţiilor de siguranţă naţională.

Administraţia Prezidenţială a precizat, într-un comunicat de presă, că în 2015 bugetul pe anul următor a fost depus la secretariatul CSAT pe 7 decembrie, în termen de trei zile având loc şi reuniunea Consiliului. În schimb, în cazul bugetului pentru 2017, Guvernul a acţionat fără să se coordoneze cu CSAT şi a stabilit „unilateral" agenda bugetului.

Preşedintele Klaus Iohannis a convocat CSAT pentru marţi, 31 ianuarie. Bugetul Serviciului Român de Informaţii va fi cu 9,4% mai mic în 2017 decât în anul precedent, reducerile cele mai mari fiind la cheltuielile cu investiţiile şi în capitolul dedicat "ordinii publice şi siguranţei naţionale". Şi SIE, STS şi SPP vor avea bugetele reduse cu aproximativ 10%.