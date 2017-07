Eugen Teodorovici, precizări după ce a fost demis de Mihai Tudose: „Decizia aparţine cuiva care doar crede că ştie tot ce mişcă în România“

"Nu ţineam neapărat să am un punct de vedere, cu atât mai puţin o reacţie la decizia premierului Mihai Tudose de demitere din funcţia de consilier onorific al domniei sale. În schimb, au fost foarte mulţi oameni care m-au întrebat şi s-au întrebat în spaţiul public de ce o astfel de decizie şi mai ales cui aparţine? Poate şi pentru acest motiv, dar mai ales din respect pentru cei care gândesc şi care doresc cu adevărat binele acestei ţări, am să fac câteva precizări. Mă aşteptam la o astfel de decizie încă de la numirea mea în această funcţie, pentru că am ştiut întotdeauna că acest fel de a fi, de a spune lucrurilor pe nume şi mai ales de a acţiona, nu este ceea ce acceptă şi promovează o mare parte din clasa politică actuală... încă. (...) Cui aparţine această decizie? Cu siguranţă cuiva care doar crede că ştie tot ce mişcă în România, de la economie la justiţie, de la sănătate la sistemul social şi educaţie, de la industrie la agricultură etc., luând decizii, din păcate, în consecinţă!", a scris sâmbătă Teodorovici pe pagina de Facebook.

Senatorul a mai vorbit despre orgoliile din PSD, arătând că şi în acest caz forţa a învins argumentele.

"Nu cred că este cineva atât de naiv încât să creadă că motivul demiterii mele a fost altul decât acela al exprimării în mod public a unui punct de vedere logic şi de bun simţ (de altfel un punct de vedere împărtăşit dar nu şi asumat de mulţi dintre cei aflaţi temporar în funcţii cheie!); un punct de vedere despre modul în care se poate şi trebuie utilizaţi banii publici în mod legal, eficient, transparent şi mai ales pentru nevoile reale şi, exclusiv, în interesul românilor. (...) Pe scurt, argumentul forţei a învins forţa argumentelor! Dincolo de satisfacerea pentru moment a unor orgolii mărunte şi meschine, am convingerea că lucrurile se vor schimba, mai devreme sau mai târziu, aşa cum ne dorim cu toţii!", a afirmat senatorul PSD.

Eugen Teodorovici a fost demis, vineri, 14 iulie, din funcţia de consilier onorific al prim-ministrului Mihai Tudose, motivul invocat fiind acela că social-democratul nu a respectat "disciplina comunicării" de la nivelul Executivului.